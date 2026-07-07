Fotono21, Hakkari'nin etkileyici coğrafyasını fotoğrafladı

Fotono21 Fotoğraf Derneği, düzenlediği üç günlük fotoğraf gezisiyle Türkiye'nin en etkileyici coğrafyalarından biri olan Hakkari ve çevresini objektiflerine taşıdı. Tarih, kültür ve doğanın iç içe geçtiği bu özel rotada katılımcılar, birbirinden farklı atmosferleri karelerine aktarırken unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Gezi, Diyarbakır'dan hareketle başladı. Yaklaşık 40 dereceyi bulan yaz sıcaklığının hakim olduğu şehirden ayrılan ekip, yol boyunca Mezopotamya'nın tarihine tanıklık eden önemli duraklarda fotoğraf molaları verdi. Ekibin ilk durak Hasankeyf oldu. Dicle Nehri kıyısında yükselen tarihi dokular ve görkemli Zeynel Bey Türbesi, sabah ışığının en güzel tonlarıyla fotoğraflandı. Tarihin katman katman izlerini taşıyan bu eşsiz coğrafya, katılımcılara hem mimari hem de belgesel fotoğraf açısından zengin kompozisyonlar sundu. Ardından grup üyeler Midyat'a bağlı Anıtlı köyüne geçti. Meryem Ana Kilisesi, gezinin en etkileyici duraklarından biri oldu. Yüzyıllardır ayakta duran bu yapı, taş mimarisi, sade ama görkemli atmosferi ve tarih boyunca taşıdığı kültürel mirasla fotoğrafçıların büyük ilgisini çekti. Katılımcılar, kilisenin özenle işlenmiş taş duvarlarını, kemerli geçişlerini, zarif sütunlarını ve gün ışığının pencerelerden süzülerek oluşturduğu büyüleyici ışık oyunlarını farklı perspektiflerden görüntüledi. İç mekanda doğal ışığın oluşturduğu dramatik atmosfer, mimari fotoğrafçılık açısından son derece güçlü karelere dönüşürken, dış cephedeki taş işçiliği, avlu düzeni ve çevresindeki tarihi doku da belgesel nitelikli çalışmalara ilham verdi.

Rota daha sonra Cizre'ye uzandı. Bölgenin önemli kültürel miraslarından Kızıl Medrese, Ulu Cami ve Mem ü Zin Türbesi, farklı bakış açılarıyla görüntülendi. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bu kadim şehir, fotoğrafçılar için adeta açık hava müzesi niteliğinde kareler sundu. Akşam saatlerinde Yüksekova'ya ulaşan ekip, burada bambaşka bir iklimle karşılaştı. Diyarbakır'daki 40 derecelik sıcaklığın ardından Yüksekova'nın yaklaşık 25 derecelik serin havası, katılımcılara hem dinlenme hem de ertesi günün çekimleri için enerji toplama fırsatı verdi. İlk olarak bölgenin etkileyici doğa harikalarından biri olan Sose Konyanu ve çevresindeki şelalelere gidildi. Dağların arasından süzülen serin sular, yemyeşil doğa ve güçlü ışık-gölge kontrastları, manzara fotoğrafçılığı açısından birbirinden etkileyici kompozisyonlar oluşturdu. Gezinin son günü ise Hakkari'nin en etkileyici doğal alanlarından biri olan Cennet-Cehennem Vadisinde gerçekleştirilen fotoğraf yürüyüşüyle başladı. Derin vadiler, sarp kayalıklar, eşsiz jeolojik oluşumlar ve bölgenin büyüleyici peyzajı, katılımcılara unutulmaz manzara fotoğrafları çekme fırsatı sundu. Her adımda değişen ışık ve coğrafyanın sunduğu dramatik atmosfer, objektiflere birbirinden özel kareler olarak yansıdı.

Keşifler dönüş yolunda da sürdü

Fotoğraf gezisi, Başkale ve Edremit güzergahı üzerinden gerçekleştirilen keyifli dönüş yolculuğuyla tamamlandı. Yol boyunca verilen kısa molalarda da bölgenin doğal ve kültürel dokusu kayıt altına alınmaya devam etti. Fotono21 Fotoğraf Derneği tarafından gerçekleştirilen bu gezi, yalnızca yeni fotoğraflar üretmekten ibaret değildi. Katılımcılar, Anadolu'nun kadim tarihini, kültürel çeşitliliğini ve Hakkari'nin büyüleyici doğasını yerinde deneyimleme şansı buldu. Üç gün boyunca binlerce kare kaydeden fotoğrafçılar, hem teknik açıdan hem de görsel anlatım bakımından zengin bir üretim süreci yaşadı.

Fotono21, düzenlediği fotoğraf gezileriyle üyelerini Türkiye'nin farklı coğrafyalarıyla buluşturmaya, fotoğrafın birleştirici gücüyle kültürel mirasın belgelenmesine katkı sunmaya ve yeni görsel hikayeler üretmeye devam ediyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı