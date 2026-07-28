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Alanya'nın fıstıklı limonatası: Geleneksel lezzet tescillendi

Alanya'nın fıstıklı limonatası: Geleneksel lezzet tescillendi
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Antalya'nın Alanya ilçesine özgü coğrafi işaret tescilli fıstıklı limonata, üzerine eklenen kavrulmuş tuzsuz yer fıstığıyla serinletici ve eşsiz aromasıyla yaz aylarında ilgi görüyor. Belediye projesiyle tanıtılan içecek, misafirperverliğin simgesi olarak yıl boyu özel günlerde ikram ediliyor.

Antalya'nın Alanya ilçesine özgü coğrafi işaret tescilli fıstıklı limonata, üzerine eklenen kavrulmuş tuzsuz yer fıstığıyla klasik limonatalardan ayrılırken, yaz aylarında serinletici özelliği ve kendine has aromasıyla ilgi görüyor.

Alanya Belediyesi'nin "Mutfak Mirası Alanya" projesi kapsamında tanıtımı yapılan coğrafi işaretli ürünlerden biri olan fıstıklı limonatanın yapımı, Alanya Belediyesi Mutfak Kültür Evi'nde uygulamalı olarak anlatıldı.

Projenin tanıtım sorumlusu Şef Nur Macit, AA muhabirine, coğrafi işaretli ürünlerin, Alanya'nın iklimini, üretim kültürünü ve gastronomi mirasını geleceğe taşıyan önemli değerler olduğunu söyledi.

Coğrafi işaret tescilinin, ürünlerin özgün niteliklerini korurken, yerel üretimi de desteklediğini belirten Macit, Alanya'da avokado, keçiboynuzu, muz, yenidünya, gülüklü çorba ve fıstıklı limonata olmak üzere altı coğrafi işaretli ürünün bulunduğunu ifade etti.

Alanya öksüz helvası, kırtakı, çiğirdik, patlıcan talatoru, laba dolması, göç çöreği, bakla piyazı ve S pastası için de tescil çalışmalarının sürdüğünü aktaran Macit, S pastasında sürecin tamamlanmak üzere olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de benzeri çok az bulunan özgün bir içecek

Fıstıklı limonatanın en ayırt edici özelliğinin servis sırasında üzerine kavrulmuş, kabuğu soyulmuş ve tuzsuz yer fıstığı eklenmesi olduğunu anlatan Macit, bu alışılmadık sunumun limonun ferahlatıcı tadıyla fıstığın kavrulmuş aromasını buluşturduğunu vurguladı.

İlk bakışta şaşırtıcı gelse de bu uyumun içeceğe farklı bir karakter kazandırdığını belirten Macit, "Bu yönüyle Türkiye'de benzeri çok az bulunan özgün bir içecek. Limonun yoğun ekşi tadını fıstık dengeliyor. Ferahlatıcı lezzet ile kavrulmuş fıstığın aroması birleşince ortaya farklı bir tat çıkıyor. Ağızda bıraktığı çıtırlık da bu içeceği özel kılan en önemli ayrıntılardan biri." dedi.

Alanya'nın misafirperverliğinin simgesi

Amaçlarının yalnızca geleneksel tarifleri kayıt altına almak değil, Alanya'nın mutfak kültürünü belgeleyerek yerel üretimi desteklemek olduğunu ifade eden Macit, fıstıklı limonatanın ilçedeki ikram kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Macit, "Bu lezzetin tek önemi ferahlatması değil. Düğünlerde, bayramlarda ve özel günlerde misafirlere ikram edilmesiyle bilinen geleneksel bir içecektir. Fıstıklı limonata, Alanya'nın misafirperverliğinin simgesidir. Sıcak yaz günlerinde daha çok tercih edilse de kentte yılın her döneminde özel davet ve organizasyonlarda ikram edilir." diye konuştu.

Türkiye'de limonatanın fıstıkla servis edildiği başka bir yöre bulunmadığına dikkati çeken Macit, bu yönüyle Alanya'nın gastronomi hafızasının en özgün örneklerinden biri olduğuna işaret etti.

Kaynak: AA
Haberler.com
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