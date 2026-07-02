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36. Finike Festivali, Fatma Turgut konseriyle sona erdi

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Antalya'nın Finike ilçesinde 36'ncısı düzenlenen festivalin son gününde şarkıcı Fatma Turgut konser verdi. Vatandaşlar şarkılara coşkuyla eşlik etti.

Antalya'nın Finike ilçesinde bu yıl 36'ncısı düzenlenen Finike Festivali'nin son gününde Fatma Turgut sahne aldı.

Finike Festivali ve Kabotaj Bayramı Şenlikleri kapsamında Kent Meydanı'nda düzenlenen konserde vatandaşlar Fatma Turgut'un seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

Festivale, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in yanı sıra protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, yaptığı açıklamada, festivalin son gününde unutulmaz bir gece yaşadıklarını belirtti.

Geyikçi, katılımcılara ve festivalin hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ali Karataç
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