Filozof Teoman Duralı Müzesi projesi için inceleme yapıldı

Ali Sencer ARSLAN / ZONGULDAK –FİLOZOF Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı'nın çocukluğunu geçirdiği evi ziyaret ederek 'Teoman Duralı Felsefe-Bilim Evi ve Müze Projesi' kapsamında incelemelerde bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü İsmail Hakkı Özölçer, "Burada BEUN olarak Teoman Duralı adına 'Felsefe-Bilim Evi ve Müzesi' yapmayı düşünüyoruz. İnşallah gerekli düzenlemeleri yapıp Sayın Teoman Duralı'ya yakışır bir yer oluşturmayı umuyoruz. Bütün insanların, felsefecilerin ve Türk halkının ziyaret edebileceği bir müze haline getireceğiz." dedi.

'Teoman Duralı Felsefe-Bilim Evi ve Müze Projesi' kapsamında evin restorasyon ve dönüşüm çalışmaları için hazırlıklar başladı. Bu kapsamda Rektör İsmail Hakkı Özölçer evi ziyaret etti. Ziyarette Rektör Özölçer'e Çatalağzı Belediye Başkanı Yavuz Palabaş da eşlik etti.

'DURALI'YA YAKIŞIR BİR YER UMUYORUZ'

İncelemelerin ardından açıklama yapan Rektör Özölçer, "Şu anda dünyaca ünlü filozofumuz Sayın Teoman Duralı'nın büyüdüğü, yetiştiği evdeyiz. Sayın filozofumuz, değerli bilim insanımız, çocukluk yıllarını; ilerisi için kendi fikir dünyasını oluşturacak pek çok şeyi burada yaşadı, burada geliştirdi. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bu ev bize tahsis edildi. Biz de burada BEUN olarak Teoman Duralı adına 'Felsefe-Bilim Evi ve Müzesi' yapmayı düşünüyoruz. İnşallah gerekli düzenlemeleri yapıp Sayın Teoman Duralı'ya yakışır bir yer oluşturmayı umuyoruz. Bütün insanların, felsefecilerin ve Türk halkının ziyaret edebileceği bir müze haline getireceğiz. Bahçesinde koştuğu, fikir dünyasının temellerini attığı, pek çok şeyi yaşadığı bir yer olması açısından çok önemli. Büyük bir filozof; unutulmaması gereken, gençler tarafından örnek alınması gereken bir isim. Onun unutulmaması ve fikirlerinin geliştirilmesi için elimizden geleni yapacağız. Bu arada ikinci bir güzel haber de Teoman Duralı adına bir uygulama ve araştırma merkezimizin YÖK'ten kabul edilmesi oldu. İnşallah ikisi birlikte hem ülkemiz hem de üniversitemiz için gurur verici olacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
