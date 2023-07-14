Filmin vizyon tarihi güncellendi

Filmin Temmuz'daki vizyon tarihi 8 Eylül 2023 olarak güncellendi.

Çınar Yapım yapımcılığında, Uşak İl Kültür Turizm Müdürlüğünün katkısıyla tamamı Uşak'ta çekilen, Deniz Çınar'ın yazıp yönettiği komedi-dram türündeki "Bulutların Üstünde" filmi bir gazetede muhabir olarak çalışan Gökhan'ın (Cemal Hünal) ıssız bir yerde arabası ve telefonunun bozulmasının ardından lakabı 'Bulut Avcısı'olan Barış ile (Ruhi Sarı) yollarının kesişmesi ile birlikte başlarından geçen tuhaf olayları konu alıyor.