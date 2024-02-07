Filistin Kültür Bakanlığı, Gazze'den 100 Tablo Sergisi Açtı

Filistin Kültür Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da " Gazze'den 100 tablo" isimli bir sergi açtı.

Ramallah kentinde bulunan Filistinli şair Mahmud Derviş Kütüphanesi'ndeki Celil Salonunda düzenlenen sergi, Filistin'in kültür hayatına ve İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı savaş nedeniyle Filistin halkının yaşadığı acılara dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Sergide, savaştan hemen önce getirtilen tablolar ve saldırılarda öldürülen Filistinli sanatçı Hibe Zakkut'un eseri de yer alıyor.

Kültür Bakanı Atıf Ebu Seyf, serginin açılışında yaptığı konuşmada, "Tablolar, Gazze'nin Filistin kültürüne katkısını göstermek amacıyla sergilenmek üzere savaştan önce Batı Şeria'ya getirilmişti." dedi.

Tabloları savaştan kurtarılmış eserler olarak gördüklerini belirten Ebu Seyf, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda binlerce tablonun yok olup gittiğini ifade etti.

Kültür Bakanlığının Zakkut'un eserini satın aldığını söyleyen Ebu Seyf, sergi ile Gazze'deki hayatı gösterme ve dünyanın dikkatini Gazze'de yaşanan savaş ile soykırıma çekme amacı taşıdığını kaydetti.

Ebu Seyf, Filistinlilerin her gün sevdiklerini kaybettiklerini, orada kaybetmedikleri tek şeyin umutları olduğunu dile getirdi.

Sergide, Zakkut'un eserinin özel bir bölmede yer aldığı görülüyor.

Filistinli sanatçı Hibe Zakkut, İsrail'in 15 Ekim 2023'te Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetmişti.