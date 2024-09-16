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Fettah Can, Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali'nde Coşku Dolu Bir Konser Verdi

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Şarkıcı Fettah Can, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali kapsamında sahne aldı. Merinos Parkı'nda yapılan konser, Bursalı müzikseverlerin katılımıyla gerçekleşti. Fettah Can, sevilen eserlerinin yanı sıra, konserde Bursaspor için marş yazacağını da açıkladı.

Şarkıcı Fettah Can, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin tescilli lezzetlerini dünyaya duyurmak amacıyla düzenlenen 3. Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali etkinlikleri kapsamında sahne aldı.

Merinos Parkı'nda verilen konsere Bursalı müzikseverler katıldı.

Fettah Can konserinde sevilen şarkılarının yanı sıra bazı sanatçıların eserlerini de seslendirdi.

Gecede Fettah Can, "Bu Aşkın Katili Sensin", "Rüzgar Ektim Fırtına Biçeceğim " ve "Boş Bardak" gibi şarkılarını Bursalı sevenleri ile birlikte söyledi.

Konser sonunda şarkıcı Can, Bursaspor için marş yazacağının müjdesini verdi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Kültür Sanat

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