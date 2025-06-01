Fethiye-Rodos Deniz Otobüsü Seferleri Başladı

Fethiye-Rodos Deniz Otobüsü Seferleri Başladı
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Muğla'nın Fethiye ilçesi ile Rodos Adası arasında yaz sezonu boyunca düzenlenecek deniz otobüsü seferleri başladı. Seferler, haftada 4 gün ve yaz aylarında her gün yapılacak. 436 yolcu kapasiteli deniz otobüsü ile Fethiye'den Rodos'a konforlu yolculuk imkanı sunulacak.

Muğla'nın Fethiye ilçesi ile Rodos Adası arasında yaz sezonu boyunca düzenlenecek deniz otobüsü seferleri başladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye ve İstanbul Deniz Otobüsleri işbirliğiyle Fethiye-Rodos hattında yaz sezonu boyunca gerçekleştirilecek seferler dün itibarıyla başladı.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Muğla Kent Hizmetleri AŞ'nin (MUTTAŞ) desteğiyle başlayan seferler Fethiye çıkışlı olacak.

Fethiye-Rodos hattında 436 yolcu kapasiteli deniz otobüsüyle başlatılan seferlerle, deniz yolu ulaşımının yaygınlaştırılması hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi ile İDO işbirliğinde başlatılan 436 kişilik seferlerle, Fethiye-Rodos hattında bugüne kadarki en yüksek yolcu kapasitesine ulaşılmış olacak.

Seferler Haziran ve Eylül aylarında haftanın 4 günü, Temmuz ve Ağustos aylarında ise her gün düzenlenecek. Fethiye'den saat 08.30'da Rodos'a hareket edilecek, aynı gün Rodos'tan saat 17.30'da Fethiye'ye dönüş yapılacak

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, geçen yıl 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda Bodrum-Didim, Marmaris-Fethiye deniz otobüsü seferlerini başlattıklarını, Fethiye-Rodos seferlerini de bu yıl başlatarak deniz ulaşımına büyük önem verdiklerini söyledi.

Etrafı denizlerle çevrili, mavi yolculuğun ilk adresi Muğla'da denizleri ulaşımda da önemli hale getirdiklerini belirten Aras, "Fethiye-Rodos seferleri sadece ulaşım alanında değil, sosyal ve kültürel anlamda da iki ülkeyi birbirine yaklaştıracak. Vatandaşlarımız özellikle yaz sezonunda Fethiye'mizden Rodos'a günübirlik konforlu yolculuk yapabilecek. Dünya Kenti Muğla'mızı uluslararası arenada tanıtan hizmetlere devam edeceğiz." dedi.

Büyükşehir Belediyesi, 2025 yaz sezonunda Fethiye-Rodos hattında 192 karşılıklı sefer gerçekleştirecek.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Kültür Sanat
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