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Fethiye Film Festivali Başladı

Fethiye Film Festivali Başladı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Fethiye Film Festivali, açılış töreninin ardından Yeşilçam film afişleri sergisi ile başladı. Festival, kısa ve uzun metrajlı filmlerin gösterimleri ile 24 Kasım'a kadar devam edecek.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Fethiye Film Festivali başladı.

Fethiye Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (FEFSAD) tarafından Fethiye Belediyesinin destekleriyle düzenlenen festivalin açılış töreni, Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Festivalin ilk gününde gerçekleştirilen Yeşilçam film afişleri sergisi ziyarete açıldı.

Fethiye Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği Başkanı Canan Tor, Yeşilçam film afişleri sergisinin sosyal medya üzerinden aldığı geri dönüşlerin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Kısa ve uzun metrajlı filmlerin gösteriminin yapılacağı festivalde, kurmaca, deneysel, belgesel, canlandırma ve komedi kategorilerindeki filmler seyirciyle buluşacak.

Festival, 24 Kasım'da sona erecek.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Kültür Sanat
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