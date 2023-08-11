Ferit Aktuğ ve Bihter Dinçel'in Başrolünde Olduğu 'Aile Çıkmazı' Filminin Çekimleri İstanbul'da Devam Ediyor

Başrollerini Ferit Aktuğ, Bihter Dinçel, Muharrem Türkseven ve Ruhi Sarı'nın paylaştığı komedi filmi "Aile Çıkmazı"nın çekimleri İstanbul'da yapılıyor.

Yapımcılığını AKC Yapım'ın üstlendiği filmin ekibi, sette basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yönetmen Emre Bahadır Çırakoğlu, toplantıda yaptığı açıklamada, çekimlerin keyifli geçtiğini söyleyerek, "Projeyi okuduğumda görmek istediğim herkes burada olduğu için çok mutluyum. Başladığımız yerle bitirdiğimiz yerin, hedeflediğimizin daha ötesinde olduğunu hissediyoruz. Filmin yarısından fazlasını bitirdik. Bittiğinde çok daha keyifli bir yerde olacağız. Umarım herkes keyifle izler." dedi.

Filmin senaryosuna imza atan yapımcı Özgür Akçay, ilk kez sinema filmi yaptığını belirterek, "Uzun yıllardır sektördeyim. Aile ile alakalı bir misyonum var. Onu gerçekleştirmek için yola çıktım." şeklinde konuştu.

Aile filmleri yapmak istediğini vurgulayan Akçay, şöyle devam etti:

"Çok güzel bir kadro oluşturduk. Oyuncu kadrosu, teknik ekip ve yönetmenimiz her biri kendi alanında uzman, yetkin ve deneyimli isimler. Bizimle bu projede oldukları için hepsine teşekkür ediyorum. Başladık, bitirebilirsek Türk toplumu güzel bir sinema filmi izlemiş olacak. Çocuk oyuncuların da olduğu bir proje, dili, tavrı ve senaryosuyla düzgün olmalı diye düşünüyorum."

"Umarım her şey yolunda gider ve filmin son halini görmüş oluruz"

Filmde "Şevket" karakterini canlandıran Ferit Aktuğ da çekimlerin sıcak havalara denk geldiğini söyledi.

Aktuğ, çocuk oyuncularla çekimlerin çok güzel olduğuna işaret ederek, "Güzel bir iş çıkar inşallah. Güzel olacağını düşünüyorum. Sinemaseverleri sinemalarda izlemeye beklerim." diye konuştu.

Oyuncu Bihter Dinçel ise çok komik bir film yaptıklarını ve çekimlerin çok güzel geçtiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Perihan rolüne hayat veriyorum. Çok ciddi oynuyoruz ama ekip arkadaşlarımız gülüyor. Doğru bir şey yaptığımıza inanıyoruz. Tatlı bir hikayemiz güzel bir kadromuz var. Yapımcımız ve yönetmenimiz çok özenli çalışıyor. Her günün sonunda beklediğimizin bir tık daha üstünde bir şey olduğunu hissediyorum. Hissettiğimiz şey çok güzel. Daha da güzeli olsun diye umut ediyoruz. Umarım her şey yolunda gider ve filmin son halini görmüş oluruz."

Çalınan bir heykeli arama macerasının anlatılacağı filmde ayrıca Alper Baytekin, Burcu Cavrar, Esra Kılıç, Sarp Bozkurt ve Melis İşiten rol alıyor.

Gelecek yılın ilk aylarında vizyona girmesi planlanan filmin konusu kısaca şöyle:

"Ali Kemal ve Fedai çok yakın iki dosttur. Fedai'nin ablası Perihan işinde çok başarılı bir arkeologdur. Mısır'a bir kazıya gider ve kardeşi Fedai'yi yanında kazı asistanı olarak götürür. Fedai, ablasından gizli bu kazıya can dostu Ali Kemal'i de getirir. İkili Perihan'a yakalandıktan sonra Mısır'da, başlarına bin türlü iş açılır."