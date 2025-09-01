Ferhan Şensoy'un Hayatı 'Ferhangi Bir Yaşam' Belgeseliyle Gözler Önüne Seriliyor

Yönetmenliğini Selçuk Metin'in, senaristliğini Zeynep Miraç'ın üstlendiği, usta oyuncu Ferhan Şensoy'un hayatını ele alan "Ferhangi Bir Yaşam" belgeseli, 5 Eylül'de ENKA Açık Hava Sineması'nda ilk kez izleyiciyle buluşacak.

ENKA'dan yapılan açıklamaya göre, görüntü yönetmenliğini Emre Okur'un, yapımcılığını Porte Film'in yaptığı belgeselde, Ferhan Şensoy'un sanat hayatı anlatılıyor.

ENKA Sanat'ın, tiyatro tarihinin zengin mirasını gözler önüne sermek ve gelecek nesillere aktarmak hedefiyle yapım sponsorluğunu üstlendiği belgeselde, Şensoy'un tiyatro anlayışının yanı sıra karakteri, dünya görüşü ve yazar kimliği de ele alınıyor.

Çekimleri Tarihi Ses Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen belgeselde, ailesi, okul arkadaşları, Zeliha Berksoy, Okan Bayülgen, Metin Akpınar, Dikmen Gürün, Zuhal Olcay, Fuat Güner, Güven Kıraç, İlhan Şeşen, Burhan Şeşen, Gökhan Şeşen, Nejat Yavaşoğulları, Tolga Çevik ve Cem Özer gibi isimlerin görüşlerine de yer veriliyor.???????