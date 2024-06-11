Fazıl Say, Antalya Akra Caz Festivali'nde sahne aldı

Antalya'da bu yıl yedincisi düzenlenen Antalya Akra Caz Festivali'nde, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, sanatseverlerle buluştu.

Akra Hotel tarafından düzenlenen, Türk Hava Yollarının (THY) ulaşım sponsoru olduğu festival kapsamındaki konser, hotelin açık hava sahnesinde gerçekleştirildi.

Çağdaş cazın yanı sıra funk, rock, Latin, soul, pop ve elektronik tarzları da harmanlayan performanslarla izleyici buluşturan festivalde, Fazıl Say sahne aldı.

Sevilen bestelerini ve çeşitli caz eserlerini seslendiren Say'a konserde, Türkiye'nin önde gelen müzisyenlerinden oluşan Akra Jazz Band ve vokalde genç yetenek Eylül Ergül eşlik etti.

Konserde, gitarda Cem Tuncer, davulda Ferit Odman, saksafonda Serdar Barçın, trompette Barış Doğukan Yazıcı, trombonda Ozan Çelikel ve basta Barış Dağhan yer aldı.

Caz ve dünya müziğinin ünlü isimlerini ağırlayan festival, yarın sona erecek.