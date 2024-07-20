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Fatih'te restorasyonu tamamlanan Sultan 3. Selim ve Sultan 3. Mustafa Türbesi açıldı

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Fatih'te Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonu tamamlanan Sultan 3. Selim ve Sultan 3. Mustafa Türbesi düzenlenen törenle ziyarete açıldı. Türbe konseptinde bir ilke imza attıklarının altını çizen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, 'Buranın ruhuna uygun kültürel çalışmalarla renklendirmeyi ilk defa deneyeceğiz. Ziyaretçilerimiz için özel hat sergileri ve söyleşilerle farklı tatlar almaları sağlanacak' dedi.

Fatih'te restorasyonu tamamlanan Sultan 3. Selim ve Sultan 3. Mustafa Türbesi açıldı

İSTANBUL - Fatih'te Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonu tamamlanan Sultan 3. Selim ve Sultan 3. Mustafa Türbesi düzenlenen törenle ziyarete açıldı. Türbe konseptinde bir ilke imza attıklarının altını çizen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, "Buranın ruhuna uygun kültürel çalışmalarla renklendirmeyi ilk defa deneyeceğiz. Ziyaretçilerimiz için özel hat sergileri ve söyleşilerle farklı tatlar almaları sağlanacak" dedi.

Fatih'te Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonu tamamlanan Sultan 3. Selim ve Sultan 3. Mustafa Türbesi açıldı. Türbenin açılışına, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü İsmail Koyuncu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türbenin açılışında konuşmaların ardından dualar okundu. Yazgı, Karabulut, ve Yılmaz türbeyi gezerek restorasyon hakkında bilgi aldı. Türbenin içerisinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in ayak izi bulunuyor. Öte yandan Bakan Yardımcısı Yazgı, bir ilke imza attıklarının altını çizerek türbeyi ziyarete gelen vatandaşlar için hat sergileri ve söyleşilerle farklı tatlar almaları sağlanacağı belirtildi.

"Türbe konseptinde ilk defa bir çalışmaya imza atıyoruz"

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, "Türbeler Türk-İslam mimarisinin de mihenk taşları. Tüm dünyada Osmanlı'nın elinin değdiği her yerde türbelerimizi görüyoruz. İstanbul türbe noktasında en önemli illerimizin başında geliyor. Bu türbemizi uzun bir süre tadilata ihtiyaç olmadan hizmete açmak istiyoruz. İki padişahımız da Osmanlı'nın yenilikçi padişahlarıdır. Burada türbe konseptinde ilk defa bir çalışmaya imza atıyoruz. Buranın ruhuna uygun kültürel çalışmalarla renklendirmeyi ilk defa deneyeceğiz. Burada ziyaretçilerimiz için özel hat sergileri ve söyleşilerle farklı tatlar almaları sağlanacak. Süveyş Kanalı'nı ilk hayal eden 3. Mustafa'dır. Vefatından sonra hanımı ve çocuklarıyla kendi inşası olan Laleli Külliyesi'ne defnediliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak toplam 124 türbenin 2026'nın sonuna kadar tadilatlarını bitirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

"Sultan 3. Selim çok iyi yetişmiş biridir"

Açılışta konuşmasında Sultan 3. Selimden bahseden İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz "3. Selim çok iyi yetişmiş biridir. Bir ihanete uğramış nadir isimlerden birisidir. Büyük bir sanatkardır. Türbeler adına ilklere imza atılan bir dönem. Kültür ve Turizm Bakanlığı türbeler konusunda şimdiye kadar yapılmayan pek çok ilki yapıyor. Her iki sultanımızı rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

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