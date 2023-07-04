Faşizm nedir, ne anlama gelir? Faşizm neyi savunur, özellikleri neler? Faşizmin kökeni nedir?

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FAŞİZM NEDİR?

Faşizm, radikal ve otoriter bir milliyetçi siyasi ideolojidir. Diktatörlük gücü, muhalefetin zorla bastırılması ve toplumun ve ekonominin güçlü bir şekilde düzenlenmesi ile karakterize edilir. Faşistler, ulusların bireylerden üstün olduğuna ve devletin hayatın her alanında nihai otorite olması gerektiğine inanırlar.

FAŞİZMİN KÖKENLERİ

Faşizm Avrupa'da 20. yüzyılın başlarında Birinci Dünya Savaşı'nın ardından ortaya çıktı. Savaş eski düzeni paramparça etmiş ve birçok insanı demokrasi ve liberalizm konusunda hayal kırıklığına uğratmıştı. Faşistler, güç, birlik ve disipline dayalı yeni bir toplum vizyonu sundular.

FAŞİZMİN YÜKSELİŞİ

İktidara gelen ilk faşist hareket, Benito Mussolini liderliğindeki İtalyan Faşist Partisi oldu. Mussolini 1922'de iktidara geldi ve 1943'te devrilene kadar İtalya'yı diktatör olarak yönetti. 1933'te Almanya'da bir başka faşist hareket olan Nazi Partisi iktidara geldi. Adolf Hitler liderliğindeki Naziler, soykırım olan Holokost'tan sorumluydu. Avrupa Yahudilerinin.

FAŞİZMİN ÇÖKÜŞÜ

İkinci Dünya Savaşı'nda faşizm yenildi. Savaştan sonra muzaffer Müttefikler, Nazi savaş suçlularını yargılamak için Nürnberg Mahkemelerini kurdular. Duruşmalar, faşizmi gözden düşürmeye ve Avrupa'da yeniden dirilişini engellemeye yardımcı oldu.

BUGÜN FAŞİZMİN GEÇERLİLİĞİ

Faşizm bugün hala bir tehdit. Dünyanın birçok ülkesinde aktif faşist hareketler var. Bu hareketler, amaçlarına ulaşmak için sıklıkla şiddet ve gözdağı kullanırlar. Faşizmin tehlikelerinin farkında olmak ve ona karşı durmak önemlidir.

FAŞİZM NASIL TANIMLANIR?

İşte faşizmin temel özelliklerinden bazıları:

Milliyetçilik: Faşistler, uluslarının diğerlerinden üstün olduğuna inanırlar. Genellikle ulusal gururu ve birliği teşvik eden semboller ve retorik kullanırlar.

Otoriterlik: Faşistler, devletin toplumun tüm yönleri üzerinde mutlak güce sahip olması gerektiğine inanırlar. Genellikle muhalefeti ve muhalefeti bastırırlar.

Militarizm: Faşistler, uluslarının güçlü ve güçlü olması gerektiğine inanırlar. Genellikle savaşı ve şiddeti yüceltirler.

Şovenizm: Faşistler, uluslarının kültürünün ve yaşam tarzının diğerlerinden üstün olduğuna inanırlar. Genellikle kendilerinden farklı olan insanlara karşı ayrımcılık yaparlar.

FAŞİZMLE NASIL MÜCADELE EDİLİR?

Faşizme karşı savaşmanın en iyi yolu tehlikelerinin farkında olmak ve ona karşı durmaktır. Faşizmle savaşmak için yapabileceğiniz bazı şeyler şunlardır:

Kendinizi faşizm hakkında eğitin. Faşizm hakkında ne kadar çok şey bilirseniz, onu tanımlamak ve onunla savaşmak için o kadar donanımlı olacaksınız.

Faşizme karşı konuşun. Faşist olduğuna inandığınız bir şey görürseniz, buna karşı çıkın. Faşizme müsamaha göstermediğinizi başkalarına bildirin.

Faşizmle mücadele eden örgütleri destekleyin. Faşizmle mücadele için çalışan birçok örgüt var. Para bağışlayarak, gönüllü olarak zaman ayırarak veya çabalarını duyurarak çalışmalarını destekleyebilirsiniz.

Faşizm, savaşılması gereken tehlikeli bir ideolojidir. Faşizmin tehlikelerinin farkında olarak ve ona karşı durarak yayılmasını önleyebiliriz.