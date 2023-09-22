Eyüpsultan Belediyesi tarafından çocukları kitap okumaya teşvik etmek ve eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla Eyüpsultan 3. Çocuk Kitapları Fuarı açıldı. Fuar, çocuklar için imza günleri, seminerler ve çeşitli etkinliklerle dolu olacak.

Çocukları kitap okumaya teşvik etmek ve eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla Eyüpsultan Belediyesi tarafından Eyüpsultan 3. Çocuk Kitapları Fuarı açılışı yapıldı.

Çocukları kitap okumaya teşvik etmek ve eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla Eyüpsultan Belediyesi tarafından Eyüpsultan 3. Çocuk Kitapları Fuarı açılışı yapıldı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken törende öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, "Kitap fuarını sizler daha çok kitap okuyun, telefonlarınıza daha az vakit ayırın, kitaplara daha çok vakit ayırın diye yapıyoruz. Spor salonlarımızda kütüphanelerimizde Matematik Evimiz de sizler için var, sizler için yaptık. Sizlerle birlikte yarınları inşa edeceğiz. Gelecek sizlerin. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Bütün okulları buraya bekliyoruz" dedi.

Başkan Köken, konuşmasının ardından Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürü Alper Asım Özer, İlçe Emniyet Müdürü Levent Türkmen, Eyüpsultan Belediye Meclis üyeleri ve öğrencilerle birlikte kurdele keserek fuarın açılışını gerçekleştirdi. Çocukların kitapların büyülü dünyasına yolculuk yapacakları, sevdikleri çocuk kitabı yazarları ile buluşacakları Çocuk Kitapları Fuarı, 22 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında Zal Mahmut Paşa Külliyesi Kültür Sanat Merkezi'nde düzenleniyor. Katılımcı yazarların imza günleri, seminerler, çocuk etkinlikleri ile festival havasında geçecek olan Çocuk Kitapları Fuarı'na 60'a yakın yayınevi katılırken 40'tan fazla yazar imza günleri ve söyleşilerle çocuklarla buluşacak. Hafta sonları düzenlenecek olan Masal Dinletisi, Suat Veral'le Hacivat - Karagöz, Jenny Molendyk Divleli Hep Birlikte Kitabını Anlatıyor, Oğuz Saygın'la Oyunlarla Dikkat Geliştirme ve Sıradışı Düşünme, çeşitli atölye çalışmaları, palyaço ile yüz boyama etkinlikleri ile çocuklar 10 gün boyunca aileleriyle birlikte eğlenerek kaliteli zaman geçirecek. Festivalde ayrıca hafta sonları 15: 00 - 17: 00 saatleri arasında Saliha Erdim, Beyhan Budak, Kemal Sayar ve Şermin Yaşar'ın da katılımlarıyla seminerler yapılacak.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından okullarından alınacak olan öğrenciler 22-29 Eylül tarihleri arasında 10: 00-11: 00-13: 00 ve 14: 00 saatlerinde 250 kişilik gruplar halinde fuar alanına götürülüyor. Başkan Köken, fuar süresince ilçedeki okullardan öğretmenleriyle birlikte gelen 10 bin genç ve çocuğa 50 TL değerinde kitap çeki hediye edecek. İlçe protokolü ve öğrencilerin katılımlarıyla kapılarını açan 3. Çocuk Kitapları Fuarı, 09: 00-20: 00 saatleri arasında kitapseverler tarafından gezilebilecek. - İSTANBUL