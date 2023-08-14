Ewenki etnik grubu geleneksel giysileriyle Naadam Festivali'nde ilgi odağı oldu
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Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Hulunbuir kentinde her yıl düzenlenen Naadam Festivali'ne katılan Ewenki etnik grubuna mensup insanlar, geleneksel kıyafetleriyle ilgi odağı oldu. Moğolca 'oyunlar' anlamına gelen Naadam, bölgenin geleneksel sporları olan ve 'erkeklerin üç oyunu' diye de bilinen Moğol güreşi, at yarışı ve okçuluk sporlarını kapsayan bir festival olma özelliğini taşıyor.
HABER: Ewenki etnik grubu geleneksel giysileriyle Naadam Festivali'nde ilgi odağı oldu
ÇEKİM LİSTESİ:
1. Naadam Festivali'nden çeşitli görüntüler
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Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Hulunbuir kentinde her yıl düzenlenen Naadam Festivali'ne katılan Ewenki etnik grubuna mensup insanlar, geleneksel kıyafetleriyle ilgi odağı oldu.
Moğolca "oyunlar" anlamına gelen Naadam, bölgenin geleneksel sporları olan ve "erkeklerin üç oyunu" diye de bilinen Moğol güreşi, at yarışı ve okçuluk sporlarını kapsayan bir festival olma özelliğini taşıyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hulunbuir'den bildiriyor. (XHTV)