Evlat Hasreti Son Buldu: Koşar Çifti Koruyucu Aile Oldu

Kilis'te 15 yıldır evlat hasreti çeken Koşar çifti, özlemlerini koruyucu aile olarak sonlandırıp, çocuk sevgisini tatmanın mutluluğunu yaşıyor.

Mustafa ve Aliye Koşar çifti, çeşitli sağlık sorunları nedeniyle çocuk sahibi olamadı. Evlat edinme fikrini benimseyen ve bunun için girişimde bulunan Koşar çiftine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerince koruyucu aile uygulaması anlatıldı.

Öneriyi kabul eden çift, evlat hasretlerini 9 aylık çocuklarına koruyucu ailesi olarak giderdi.

Yeni bir yaşama "merhaba" diyen Aliye Koşar (39), AA muhabirine, koruyucu aile başvurusu yaptıktan yaklaşık 2 yıl sonra çocuklarının yanlarına verildiğini söyledi.

Çocuğunu 9 aylıkken kucağına aldığını, 6 aydır da yanlarında bulunduğunu anlatan Koşar, "15 yıl çocuğumuz olmadı. 6 Şubat depremlerinden sonra eşimin teşvikiyle koruyucu aile olmak için başvurduk. Keşke daha önce başvursaydık. Bekleme süremizin ardından 6 ay önce çocuğumuzu kucağımıza aldık. Çocuğumuzla hayatımız tamamen değişti. Çok mutlu olduk, bu mutluluğun tarifi yok." dedi.

"Hayatımın önceliği artık çocuğum oldu"

Çocuk sahibi olduktan sonra yaşamlarının tamamen değiştiğini gözyaşlarıyla anlatan Aliye Koşar, şöyle devam etti:

"Her şeyi artık çocuğumuza göre planlıyoruz. Hayatımın önceliği artık çocuğum oldu. Çocuk doğurmak annelik değilmiş. Çocuk doğurmuş bir anneden belki de daha mutluyum. Çocuğumun kılına zarar gelmesini istemem. 15 yıl çocuk özlemi yaşadığım için çocuğuma bir şey olacak diye sürekli tedirgin oluyorum."

Koruyucu aile olmayı tüm ailelere önerdiğini anlatan Koşar, "İnsanlar seneleri boşa geçirmesinler. Koruyucu aile olmak çok güzelmiş. Bir çocuğa sahip çıkıyorsunuz, ona anne ve baba oluyorsunuz." diye konuştu.

"Çocuksuzluğun eksikliğini bilmeyen bilmez"

Çocuklarına kavuştuktan sonra daha mutlu bir aile olduklarını ifade eden Mustafa Koşar da (45), "Çocuğumuza kavuştuk. Çocuk sahibi olmayı çok istedik. Evimizde artık çok daha mutlu ve huzurluyuz. Çocuğun eksikliğini bilmeyen bilmez. Biz bunun eksikliğini yaşadık. Şu anda da eksikliğini giderdik." dedi.

Çocuklarından olduktan sonra hayatı ona göre planladıklarını anlatan baba Koşar, "Bütün planlarımızı artık çocuğa göre yapıyoruz. Misafirlerin geliş ve gidişleri, bizim gezi planımız her şeyi çocuğumuza göre ayarlıyoruz. Çocuğumuzdan sonra hayatımız adeta gökkuşağı gibi renklendi." diye konuştu.