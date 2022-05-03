"Evladım" dediği vosvosunu sekiz yılda topladığı parçalarla yeniledi

HATAY (AA) - Hatay'da yaşayan Volkan Ateş, çocukluk hayali olan 1973 model vosvosunu, değerinin 10 katı para harcayarak yeniledi.

Antakya'da bir sigorta acentesinin sahibi olan 37 yaşındaki Ateş, çocukluk yaşlarından itibaren Türkiye'de "vosvos" ve "kaplumbağa" olarak tanınan Volkswagen Beetle model otomobillere ilgi duymaya başladı.

Lise döneminde 1973 model vosvos araç satın alan Ateş, kısa bir süre bindiği sarı renkli aracını 18 yıl önce ekonomik sıkıntılar nedeniyle satmak zorunda kaldı.

Bu sürede arabası aklından hiç çıkmayan Ateş, sattıktan 5 yıl sonra fiyatının iki katına aracını geri alarak yenilemeye karar verdi.

Yaklaşık 8 yıl boyunca yurt içinden ve dışından parça toplayan Ateş, beyaz renge boyattığı üstü açık otomobilini, değerinin 10 katı para harcayarak yeniledi.

Evli ve bir çocuk babası Ateş, AA muhabirine, çok küçük yaşta başlayan vosvos tutkusunun bu günlere kadar geldiğini söyledi.

Gençlik yıllarında sahip olduğu ve satmak zorunda kaldığı aracını tekrar aldığını anlatan Ateş, onu orijinal parçalarıyla yepyeni bir görünüme kavuşturduğunu belirtti.

Vosvosunu yenilemek için yurt içinden ve dışından orijinal parçalar aldığını aktaran Ateş, şöyle devam etti:

"8 yıl boyunca birçok yerden parça getirdim. Ustalarımla sürekli istişare içerisinde parçaları tamamlamayı başardım. Parçaların yeterli olacağını düşündüğümüz anda da yenileme çalışmalarına başladık. Bu süreç çok meşakkatli geçti. Aracım tek bir vida kalmayacak kadar söküldü, parçalara ayrıldı. Orijinal parçaların bazıları yıprandığı için bu parçalardan yeni parçalar üretmeye çalıştık. Bir yıl gibi bir sürede araç yenilendi ve bu hale geldi."

Ateş, aracını baharın da gelmesiyle trafiğe çıkarmaya başladığını, ufak tefek birkaç yenilik daha yapmaya devam ettiğini söyledi.

Otomobilini satmayı asla düşünmediğini vurgulayan Ateş, "Aracın üzerine 250 bin lira gibi bir rakam koyduk. Şu an aracın bu haline 400 bin lira teklif edenler var. Hiçbir şekilde satışını düşünmüyorum, o benim evladım gibi." diye konuştu.

Yenilediği aracıyla Almanya'da her yıl dünyanın çeşitli ülkelerinden vosvos tutkunlarının katıldığı etkinliğe gitmek istediğini aktaran Ateş, deposunda şu an bir vosvosu daha yenileyecek kadar parça bulunduğunu, olası arızalara karşı bunları muhafaza ettiğini belirtti.

Aynı zamanda Hatay Vosvos Sevenler Derneği ikinci başkanı da olan Ateş, dernekle yılda en az bir kez kimsesiz çocuklar için çalışmalar yürüttüklerini de kaydetti.