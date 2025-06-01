Ev Hanımları Tasarımlarını Defileyle Tanıttı

Ev Hanımları Tasarımlarını Defileyle Tanıttı
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde halk eğitim merkezinin açtığı dikiş kursuna katılan ev hanımları, kendi tasarladıkları kıyafetleri düzenledikleri defileyle izleyicilere sundu. Etkinlikte kursiyerler, beş aylık eğitim sürelerinde ürettikleri şık elbiseleri podyumda sergileyerek büyük alkış aldı.

Ev hanımları kursla terzi oldu, kendi tasarımlarını defileyle tanıttı

YOZGAT - Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Kasabası'nda Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan dikiş kursuna katılan ev hanımları, hem meslek sahibi oldu hem de diktikleri kıyafetleri ilk kez düzenlenen defilede izleyicilerin beğenisine sundu.

Bahadın Kadın İstihdam Merkezi'nde yaklaşık beş ay önce başlatılan dikiş kursu, yıl sonu sergisi ve defile etkinliğiyle taçlandırıldı. Kurs boyunca öğrendikleriyle birbirinden şık kıyafetler diken kursiyerler, kendi tasarımlarını sergilemenin heyecanını yaşadı. El emeği göz nuru eserlerini giyerek podyuma çıkan ev hanımlarının defilesi izleyicilerden büyük alkış aldı.

Etkinliğe Bahadın halkı yoğun ilgi gösterirken kursiyerlerden Nazlı Özcan, "Halk eğitimin açtığı kursa katıldık. Tekmile Hocamızın özverisi ile birlikte çantadan başladık nevresim, eşofman, abiye, elbise gibi her şeyi diktik. Ben devam ettirmek istiyorum. Ufak şeylerden başlamak istiyorum. Defile yapacağız, eşofmanlardan başlayacağız, elbiseler, ceketler, üçer kez giyerek dolaşıp tekrar geleceğiz" dedi.

Bir diğer kursiyer Satı Özcan Tuğrul ise "Ben kadın elinin güzelleştiremeyeceği hiçbir alan yoktur diye düşünüyorum. Kadınlarımız da gerçekten çok üretken ve becerikli. 5 ay önce dikiş nakış kursuna başladılar ve çok güzel ürünler çıkardılar" ifadelerini kullandı.

Songül Turan Şahin de, "Bu sene dikiş nakış kursunun düzenledik ve kadınlar harikalar oluşturdu. Gördüğünüz gibi çok güzel ürünler çıkarttılar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDOĞAN BUDAK - Kültür Sanat
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