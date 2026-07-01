Etnospor'un en iyi kareleri arasında Manisa'dan 3 eser

İstanbul'da düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali Fotoğraf Yarışması'nda Manisalı fotoğrafçılar önemli bir başarıya imza attı. Türkiye genelinden 2 bin 204 eserin yarıştığı organizasyonda 3 Manisalı fotoğrafçının eseri sergileme ödülüne layık görüldü.

İstanbul'da düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali kapsamında gerçekleştirilen ulusal fotoğraf yarışmasında Manisa'dan katılan 3 fotoğrafçının eseri sergilemeye değer bulundu.

Geleneksel sporların ve kültürel mirasın yaşatılması amacıyla düzenlenen yarışmaya, Türkiye'nin farklı illerinden 194 fotoğrafçı toplam 2 bin 204 eserle katıldı. Dört farklı kategoride gerçekleştirilen yarışmada seçici kurulun değerlendirmesi sonucu başarılı eserler belirlendi.

Yarışmada Manisalı fotoğrafçılardan Hayati Adıgüzel, "Atlı Sporlar ve Atlı Gösteriler" kategorisindeki eseriyle, İsmail Esim, "Kültürel Aktiviteler ve Geleneksel Çocuk Oyunları" kategorisindeki fotoğrafıyla, İsmail Aybey ise "Okçuluk, Güreş ve Diğer Geleneksel Sporlar" kategorisindeki çalışmasıyla sergileme ödülüne layık görüldü.

Manisalı fotoğrafçıların elde ettiği başarı, kentin fotoğraf sanatındaki birikimini bir kez daha gözler önüne sererken, yarışmada sergilenmeye hak kazanan eserler festival kapsamında sanatseverlerle buluşacak. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı