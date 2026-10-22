Etnografya Müzesi'nde Türk Ocağı sergisi açıldı, 70 eserden 52'si ilk kez görülecek

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Ankara'da Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde 'Tarihten İzler Türk Ocağı Kültürel Miras Sergisi' açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen 'Tarihten İzler Türk Ocağı Kültürel Miras Sergisi' Etnografya Müzesi'nde açıldı. Serginin açılışı öncesinde seymenler gösteri yaptı. Türk Ocağı Genel Başkanı Mehmet Öz yaptığı konuşmada, "Türk Ocakları, Osmanlı Devleti'nin dağılma döneminde Türk milletinin yeniden dirilişine adeta bayraktarlık yapmış bir fikir ve kültür ocağıdır. Bu özelliğini Milli Mücadele döneminde de yürüttü. Milli Mücadele döneminde İstanbul ikinci defa resmen işgal edildiği sırada İngilizler'in kapısına kilit vurduğu, aradıkları birtakım evrakları alıp -bugün onlar halen İngiltere'de- götürdüğü yer Türk Ocağı'ydı" diye konuştu.

Türk Ocağı'nın kültürel yönden Türk milletinin dirilişini yeniden mayalayan bir ocak olduğunu belirten Öz, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ve Etnografya Müzesi'ne sergiden dolayı teşekkür etti.

"Bin 306 eser arasından seçilen 70 eser bugün ziyaretçilerimizle buluşacak"

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Müzeler Dairesi Başkanı Serkan Gedük ise, müzelerin geçmişin izini bugüne taşıdığını belirterek, "1978 yılında Türk Ocakları'na ait koleksiyondan müzemize devredilen bin 306 eser arasından seçilen 70 eser bugün ziyaretçilerimizle buluşacak. Bu eserlerden 52'sini ilk kez sergiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı. Programa Türk Ocağı Genel Başkanı Mehmet Öz'ün yanı sıra Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Müzeler Dairesi Başkanı Serkan Gedük, Resim ve Heykel Müzesi Müdürü Erdem Akkurt, Etnografya Müzesi Müdürü Veysi Gün, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı