Estonyalı Sanatçının Sergisi Antalya'da Açıldı

Estonya ile Türkiye'nin diplomatik ilişkilerinin 100. yılı dolayısıyla Estonyalı sanatçı Marcus Kasemaa'nın "Figürler" adlı sergisinin açılışı, Antalya'da gerçekleştirildi.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sergi belediyenin ana hizmet binasında yer alan Fikret Otyam Sergi Salonu'nda açıldı.

Açılışa, Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Vaino Reinart, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Estonya'nın Antalya Fahri Konsolosu Ethem Okudur, Estonya Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Deha Erpek de katıldı.

Büyükelçi Reinart, sergi açılışındaki konuşmasında, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkinin 100. yılını kutlarken, "İstikrarlı ve mükemmel ilişkiler zor zamanlarda çok değerlidir. Türkiye ile dostluğumuzu çok takdir ediyoruz." ifadesini kullandı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal da milletler arasında yakınlığın artırılması ve güçlendirilmesinin son derece önemli olduğunu belirtti.

Sergi, 3 Mart'a kadar açık kalacak.