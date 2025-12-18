Haberler

Eşref Rüya, tüm izleyici kategorilerinde birinci oldu

Eşref Rüya, tüm izleyici kategorilerinde birinci oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya, gerilim dolu bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Eşref'in otelini Kadir'den geri alması ve Nisan'ın intikam arayışı reytingleri yükseltti.

İSTANBUL, -KANAL D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya, iki büyük hesaplaşmaya sahne olan bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Eşref Tek'in, kurduğu zekice planla otelini Kadir'den geri aldığı anlarda heyecan doruğa çıktı. Reytinglere damga vuran sahne, sanal medyada geniş yankı uyandırdı. İzlenme oranında 10 baremini aşan yapımlar arasına adını yazdıran Eşref Rüya 'Mekanın sahibi geri geldi' paylaşımlarıyla TT listesinde de zirvede yer aldı.

İHTİYAR'IN KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Nisan'ın, kardeşi Afra'nın ölümünde Dinçer'in parmağı olduğunu öğrenmesi, gecenin ikinci hesaplaşmasının fitilini ateşledi. Gözü dönen Nisan, kardeşinin hesabını sormak için Eşref'in hediye ettiği silahla Dinçer'in karşısına dikildi. Nisan'ın tetiği çekip çekmeyeceği sorusu gerilimi tırmandırırken, Eşref'in Kadir'e İhtiyar'ın Feridun Koral olduğunu açıklaması yeni bölüme dair merakı artırdı.

'TEK' RAKİBİ KENDİSİ

İhtiyar karakterine kimin hayat vereceği merak konusu olan Eşref Rüya, tüm izleyici kategorilerinde birinci olma geleneğini 10 reytingi aşarak taçlandırdı. Özeti ve yeni bölümüyle ilk iki sırayı parselleyen dizi, Tüm Kişiler grubunda 9,52 izlenme oranı ve 25,55 izlenme payı elde etti. AB grubunda 8,10 izlenme oranı ve 24,93 izlenme payına ulaşan yapımın, 20+ABC1 izlenme oranı 10,26, izlenme payı ise 26,82 olarak kayıtlara geçti.

Tims&B imzalı Eşref Rüya, yeni bölümleriyle çarşamba akşamları Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
Deprem bölgesine dev kaynak! Bakan Şimşek 'Tüm zamanların rekoru' diyerek duyurdu

Bakan Şimşek "Tüm zamanların rekoru" diyerek duyurdu
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev zamma günler kaldı! En düşük ceza 1246 TL olacak

Dev zamma günler kaldı! En az 1246 TL olacak
'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
Herkesin evinde bulunan temizlik ürünü yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor

Türkiye'de birçok evde kullanılan temizlik ürünü yasaklandı
Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! Sürekli Güllü şarkıları dinletiliyor

Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! "Son ses Güllü çalıyor"
Dev zamma günler kaldı! En düşük ceza 1246 TL olacak

Dev zamma günler kaldı! En az 1246 TL olacak
Süper Lig devinden Altay Bayındır bombası

Süper Lig devinden Altay bombası
Venezuela Savunma Bakanı: Ülkeyi her ne pahasına olursa olsun koruyacağız

Savaşın eşiğindeki ülkeden kararlı ses: Ne pahasına olursa olsun...
Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntüleri, TBMM'yi karıştırdı

Özgür Özel'in mezar başındaki skandal görüntüleri, Meclis'i karıştırdı
Çarkıfelek'in hostesi Emel Özkızıltaş'ın son hali görenleri şaşırttı

Çarkıfelek'in hostesiydi! Son hali görenleri şaşırttı
Güllü'nün mal varlığı belli oldu

Güllü'nün mal varlığı, mirasçılarının pek hoşuna gitmeyecek
Türkiye'de en çok konut satılan iller belli oldu! Zirve şaşırtmadı

Türkiye'de en çok konut satılan iller belli oldu! İşte zirvedeki şehir
Katar'da gözaltına alınmıştı, şimdi adı uyuşturucu operasyonunda! Kim bu Cihan Şensözlü?

Katar'da gözaltına alınmıştı, şimdi adı uyuşturucu operasyonunda!
Dünyaca ünlü fenomen 10. kattan düşerek öldü! Eşi gözaltına alındı

Fenomenin korkunç ölümü! Görüntüyü izleyen polis harekete geçti
title