ESMEK Kursiyerlerinin Yansımalar Sergisi Büyük İlgi Görüyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) kursiyerlerinin oluşturduğu 'Yeniden Doğuş ve Bahar' temalı Yansımalar Sergisi, Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de sergiyi ziyaret ederek eserleri inceledi ve kursiyerleri kutladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, ESMEK kursiyerlerinin oluşturduğu 'Yeniden Doğuş ve Bahar' temalı Yansımalar Sergisi'ni ziyaret ederek eserleri inceledi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) kursiyerlerinin oluşturduğu ve bir gelenek haline gelen dönem sonu el sanatları karma sergisi 'Yansımalar', ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

"Yeniden Doğuş ve Bahar" temalı 900'den fazla ürünün sergilendiği, Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'ndeki sergiye sanatseverler büyük ilgi gösterirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de bir ziyarette bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce ile birlikte sergiyi gezen ve eserleri yakından inceleyen Büyükerşen, kursiyerleri ve eğitmenleri tebrik etti.

Kadınların el emeği göz nuru eserlerini görmekten mutluluk duyduğunu belirten Başkan Büyükerşen, "Kursiyerlerin ortaya çıkardığı bu güzel eserler nedeniyle hem onları hem de eğitmenleri kutluyorum. ESMEK 2001 yılından bugüne 270 binden fazla kursiyere eğitim verdi. ESMEK, 9'u kırsal bölgede olmak üzere toplam 16 farklı kurs merkezi ile hizmetlerini sürdürüyor. Sadece kent merkezi değil ESMEK'leri Alpu, Beylikova, Çifteler, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Sarıcakaya ve Sivrihisar ilçelerimize de açarak hizmet vermeye devam ettik. Sadece 2023 yılında ESMEK kurslarından 266 branşta yaklaşık 21 bin kursiyer faydalandı. Yansımalar sergimizin oluşmasında emeği geçen herkesi tekrar kutluyorum. Herkesi bu güzel sergiyi 2 Haziran'a kadar görmeye davet ediyorum" dedi.

Büyükerşen günün anısına çektirilen fotoğraf ile ziyaretini tamamladı.