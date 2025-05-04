Eskişehir Valisi'nden Hıdırellez Mesajı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Hıdırellez Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksoy, mesajında, Hıdırellez'in birçok kültürde yüzyıllardır kutlandığını ve kültürel miras haline geldiğini belirtti.

Aksoy, geçmişi Mezopotamya ve Orta Asya'ya kadar uzanan geleneğin, gelecek nesillere de aktarılarak yaşatılması gereken en önemli kültürel emanetlerden biri olduğunu kaydetti.

Hıdırellez'in Eskişehir'de, Yunus Emre'yi anma etkinlikleriyle kutlandığını bildiren Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"Hıdırellez'in ülkemizin yanı sıra Ortadoğu başta olmak üzere tüm dünyada da barışın ve dostluğun hakim olduğu güzel günlere vesile olması dileğiyle, tüm Eskişehirlilerin Hıdırellez Günü'nü kutluyor, sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum."