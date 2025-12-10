Eskişehir Sempozyumu, kentin paydaşlarını buluşturacak

Eskişehir Valiliği koordinasyonunda kentin tarihi, kültürel ve akademik birikimini ortak zeminde buluşturacak Eskişehir Sempozyumu, 14-17 Mayıs 2026'da 42 farklı tema kapsamında gerçekleştirilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, Valilik koordinasyonunda düzenlenecek sempozyumun, Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, kamu kurumları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve şehirde değer üreten tüm aktörlerin işbirliğiyle hayata geçirileceği belirtildi.

Sempozyumun, kentin geçmişini bilimsel bir temelde ele almak, bugününü çok yönlü değerlendirmek ve geleceğine dair ortak bir vizyon oluşturmak amacıyla düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, eğitimden sanayiye, lületaşı işlemeciliğinden raylı sistemlere, sivil havacılıktan tarih ve arkeolojiye kadar birçok alanda yer alacak tematik oturumlar, paneller, akademik bildiriler ve uzman sunumlarıyla kentin sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel dinamiklerinin kapsamlı şekilde işleneceği ifade edildi.

Sempozyumun, akademik boyutun ötesine geçerek şehirde ortak akıl üretme kültürünü güçlendirmeyi hedeflediği ve bilimsel oturumların yanı sıra kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla atölyeler, söyleşiler, çalıştaylar ve çeşitli kültürel etkinliklerin düzenleneceği kaydedildi.