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Eskişehir kültür sanat haberi: Sultan II. Abdülhamid Han'ın başlattığı Pavli Panayırı 112. kez kuruldu

Kültür Sanat Haberleri

Eskişehir haber... Sultan II. Abdülhamid Han'ın başlattığı Pavli Panayırı 112. kez kuruldu Trakya'nın asırlık eğlencesi 'Pavli Panayırı' başladı Osmanlı İmparatorluğu Padişahı Sultan II. Abdulhamid Han döneminde izin belgesi verilen, Trakya'nın asırlık eğlencesi Pavli Panayırı 112. kez kuruldu.

Sultan II. Abdülhamid Han'ın başlattığı Pavli Panayırı 112. kez kuruldu

Trakya'nın asırlık eğlencesi 'Pavli Panayırı' başladı

KIRKLARELİ - Osmanlı İmparatorluğu Padişahı Sultan II. Abdulhamid Han döneminde izin belgesi verilen, Trakya'nın asırlık eğlencesi Pavli Panayırı 112. kez kuruldu.

Sultanı II. Abdülhamid Han döneminde verilen izin belgesiyle 112 yıl önce kurulmaya başlayan panayır, bu yıl da çeşitli ekinliklerle başladı. Pehlivanköy'de düzenlenen panayır açılışı, Zübeyde Hanım Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Panayırın açılışında konuşan Kırklareli Valisi Birol Ekici Trakya'nın asırlık eğlencesi olan Pavli Panayırı'nın hayırlı olmasını temenni etti.

Ekici, "Pavli Panayırdan bulunmaktan çok mutluyum. İlçe halkını tebrik ediyorum çünkü 112 yıldır bu geleneği sürdürmek büyük emek gerektiriyor. Bence uluslar arası alana taşınmayı da hak ediyor. Bu çerçevede bizde valilik olarak yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim. Bu gün avm'ye gitmek sıradan, internetten alışveriş yapmak sıradan işler haline geldi. Ama bir festivali devam ettirmek ve kültürel etkinliği sürdürebilmek gerçekten bir emek gerektiriyor" dedi.

Ekici emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından mehter ve halk oyunları gösteri yaptı. Gösterilerin arından Pavli Panayırı açılış kurdelesi kesildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Kültür Sanat

Osmanlı Devleti Trakya Bölgesi Abdülhamid Han Kültür Sanat Haberler

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