Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü'nün 'Yaşayan Hatıralar Anı Sergisi' büyük ilgi gördü

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen 'Yaşayan Hatıralar-Anı Sergisi'nde vatandaşların evlerinde hatıralarıyla birlikte yaşattıkları eşyalar, ziyaretçileri nostaljik bir yolculuğa çıkardı.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen sergi, 5 Haziran 2026 Cuma günü sanatseverler ve ziyaretçilerin katılımıyla açıldı. Sergide, geçmişten günümüze uzanan bireysel ve toplumsal hafızanın görünür kılınması amaçlandı. 'Geçmişin izleri, bugünün ilhamı, yarının mirası...' sloganıyla hazırlanan sergide, yalnızca eski eşyalar değil; onların taşıdığı hatıralar, yaşanmışlıklar ve kuşaktan kuşağa aktarılan hikayeler de gün yüzüne çıkarıldı. Her biri farklı bir döneme, farklı bir hayata tanıklık etmiş objeler, ziyaretçilerin hafızalarında unutulmuş hatıraları yeniden canlandırdı.

Bir babanın askerlik hatıralarını kaleme aldığı hatıra defteri ilgi gördü

Sergide yer alan pirinç kakma rahleler, Erzincan el işçiliği bakır kahve setleri, gaz lambaları, kömür ütüleri, eski çaydanlıklar, dikiş makineleri ve dokuma aletleri geçmişin gündelik yaşamına ışık tutarken; gelinlik eldivenleri, nişan hatıraları, işlemeli mendiller ve çeyiz sandıklarından çıkan eşyalar aile kültürünün ve geleneklerin izlerini taşıdı. Ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği eserlerden biri ise 1974 yılından kalan ve bir babanın askerlik hatıralarını kaleme aldığı hatıra defteri oldu. Eski fotoğraf albümleri, okul önlüğü yakaları, diplomalar ve siyah-beyaz fotoğraflar; geçmişe duyulan özlemi ve hatıraların zamana meydan okuyan gücünü gözler önüne serdi. Sergide ayrıca eski radyolar, 1970'li yıllardan kalma telsizler, fotoğraf makineleri, eski paralar ve kapı tokmakları gibi objeler aracılığıyla Cumhuriyet döneminin günlük yaşam kültürü ziyaretçilerle buluşturuldu. El emeğinin ve üretim kültürünün önemli örneklerini oluşturan dokuma araçları, yün iplik eğirmede kullanılan ahşap iğneler, el dokuması örtüler ve bebek yorganları ise geçmiş kuşakların sabrını, ustalığını ve yaşam biçimini yansıttı.

"Bu eşyaları toplamamız yaklaşık 1 buçuk ay sürdü"

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Durna Gülşen, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında kurumumuzda düzenlenen güzel bir etkinlik var bugün. Eskişehir'de tanıdıklarımızdan evlerinde hatıralarıyla birlikte yaşattıkları, hatıraları olan eşyaları topladık. Giyim, eski plaklar, eski paralar, hatıra defteri, anı defterleri, eski fotoğraflar, gelinlikler, yani topladığımız her eşyanın bir hikayesiyle bu sergimizi yaptık. Bu eşyaları toplamamız yaklaşık 1 buçuk ay sürdü. Sergimiz pazartesi gününe kadar devam edecek" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı