Eskişehir'de Nevruz Bayramı kutlandı

Eskişehir'in Dede Korkut Parkı'nda düzenlenen Nevruz Bayramı etkinlikleri kapsamında dualar okunup, fidan dağıtımı yapıldı. Katılımcılar, geleneksel oyunlar ve ritüellerle bayram coşkusunu yaşadı.

Eskişehir Valiliği koordinasyonunda, Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ve Türk Dünyası Vakfı işbirliğiyle düzenlenen program, Dede Korkut Parkı'nda gerçekleştirildi.

Program kapsamında Dede Korkut duası okunmasının ardından protokole semeni tepsisi sunuldu. Etkinlik kapsamında yumurta tokuşturuldu ve demir dövme geleneği canlandırıldı.

Nevruz ateşinin yakılmasının ardından katılımcılar ateş üzerinden atladı. Programda ayrıca Orman Bölge Müdürlüğünce vatandaşlara fidan dağıtımı yapıldı.

Etkinliğe Vali Yardımcıları Adem Keleş ve Oğuz Şenlik, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Avnamak, Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin, Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
