Türkiye'nin dört bir yanından gelen klasik otobüsler Eskişehir'de buluştu

Eskişehir'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen klasik otobüs buluşması, Türkiye'nin dört bir yanından gelen nostaljik araçlar ve yoğun halk katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen ve her biri döneminin ruhunu yansıtan 35 klasik otobüs, Eskişehir Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda meraklılarıyla buluştu. Kent halkının yanı sıra çevre illerden gelen vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte; geçmiş döneme damga vurmuş, aslına uygun şekilde restore edilmiş ve günümüzdeki maddi değerleri milyon liraları bulan nostaljik araçlar, ziyaretçileri adeta zaman yolculuğuna çıkarttı.

"Biz anıları yaşatmak için varız"

Etkinlik hakkında bilgi veren Hikmet Sungur, organizasyonun Türkiye genelindeki klasik otobüsleri bir araya getirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de üçüncüsünü düzenlediğimiz bir etkinlik aslında; klasik otobüslerin toplandığı bir etkinlik. Türkiye'deki bütün klasik arabaların restorasyonunu yapıyoruz, yaptırıyoruz ve burada sergiliyoruz. Çoğu da bizim elimizden geçti Bursa'dan. Bursa'da yapılmayanlar da var. Katılım çok güzel. Biraz telaşe var arkada gördüğünüz gibi ama çok güzel bir etkinlik. Halk da çok meraklı, ilgili. Ben herkese teşekkür ederim. Aşağı yukarı burada 35 tane otobüs var. Ortalama hepsi 70, yani 70'li 80'li yıllar. 60'lı yılların arabaları da var özel araçlar da var arka tarafta gördükleriniz. Bunların ortalama değerleri derken işte 2 milyondan başlıyor, yukarıya doğru çıkıyor aracın şeyine göre, modeline göre. Milyonluk araçlar burada evet. Evet hepsi farklı illerden geldi. Yani Ankara'dan gelen var, İzmir'den gelen var, Antalya'dan gelen var, Burdur'dan gelen var, Bursa'dan gelen var. İstanbul'un çeşitli ilçelerinden gelen arkadaşlar var. ya 30-35 tane araç var burada. ve her sene çoğalıyoruz. Geçtiğimiz sene ağustos ayında yapmıştık, ağustosun 30'unda yapmıştık, 30 Ağustos'ta. Çok da güzel oldu bana göre. Tamamen tutku işi yani. Meraklı olmayan yapamaz. Zaten buradaki insanların da gelen misafirlerin de çoğu şeylerin, hepsinin anısı var. Biz anıları yaşatmak için varız zaten."

"Güzel ama çok sesli"

Bursa'dan babasıyla birlikte etkinliğe katılan 11 yaşındaki Beratcan Günay ise klasik otobüslere olan merakını şu sözlerle dile getirdi:

"Bursa'dan burayı babamla birlikte geldim. Burada otobüsler var. Böyle eski otobüsler. Yani böyle eski zamanlardaki otobüsler burada çok var. ve en iyisi böyle prenses gibi. Babam da zaten otobüsçü. Ben de otobüslere ilgi duyuyorum. O yüzden buraya geldik, babam bizi getirdi. Güzel ama çok sesli." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı