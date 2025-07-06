Eskişehir'de Gastronomi ve Sanat Bir Araya Geldi

Eskişehir'de, kentin kültürel çeşitliliğini ve gastronomi alanındaki yaratıcılığını yansıtmak amacıyla "Taş-Tat-Tasarım" temasıyla gerçekleştirilen etkinliğe katılan şefler ve lületaşı ustaları hünerlerini sergiledi.

Eskişehir Aşçılar Derneği (ESASDER) tarafından kentteki bir alışveriş merkezinde gerçekleşen etkinlik, şehrin kültürel mirası olan lületaşını, mutfak sanatlarının en önemli unsuru olan lezzeti ve ustalıkla hayal gücünü bir araya getiren sanatsal üretimi buluşturdu.

Etkinlikte şefler, karpuz gibi doğal ürünleri birer heykel gibi şekillendirerek gastronomi sanatının görsel yönünü gözler önüne serdi.

Lületaşı ustası ise katılımcılara kentin kadim bir değeri olan malzemeyi işleyerek, taşın sabırla ve ustalıkla nasıl sanata dönüştüğünü aktardı.

Pastacılık alanında çalışan şefler de şeker hamuruyla hazırladıkları figürlerle, yenilebilir sanatın inceliklerine dair örnekler sundu.

Eskişehir Aşçılar Derneği Başkanı Kemal Kaya, gazetecilere, etkinliğin yalnızca bir workshop değil aynı zamanda sanatın, zanaatın ve lezzetin bir araya geldiği çok disiplinli bir deneyim olduğunu söyledi.

Etkinlikte şehir dışından katılan şeflerle beraber eğitim ve sanat kenti olarak ön plana çıkan Eskişehir'in gastronomi yönünü de vurgulamak istediklerini kaydeden Kaya, "Görsel olarak karpuz şov, şeker hamurundan yapılan figürler ve lületaşı işlemeciliğini bugün halkımızla birlikte paylaşacağız. Biz bunları gastronomi ile birleştirmek istiyoruz. Biz yenilebilir bir görsel sanatın da yapıldığını ve günümüzde artık ne kadar önem arz ettiğini anlatmaya çalışıyoruz. Bunu gündelik olarak hayatımızda da profesyonel olarak yaşıyoruz." diye konuştu.

"Topraktan tabağa, tabaktan dimağa" söylemiyle bu tarz etkinlikleri yaptıklarını ifade eden Kaya, "Çok güzel oluyor. Güzel karşılanıyor. Hem göze hem kalbe hem sağlığa hitap eden bir görsel sunum oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

ESASDER Halkla İlişkiler Sorumlusu ve Anadolu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Emel Akay ise etkinliğe katılan misafirlere görsel bir şölen sunacaklarını kaydetti.