Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt Göle Kültür ve Kaşar Festivali'nde

ARDAHAN - Bu yıl 22'ncisi düzenlenen Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali için memleketi Ardahan'a giden Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, davullar ve zurnalar eşliğinde karşılandı. Başkan Bozkurt, konuşmasında birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Ardahan'da gelenek haline gelen Ulusal Göle ve Kaşar Festivali'nin bu yıl 22'ncisi düzenlendi. Memleketi Ardahan'ın gelenek haline gelen festivale, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da katıldı. Davullar ve zurnalar eşliğinde coşkuyla başlayan Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali'nde Başkan Bozkurt, "Dayanışmaya, birlik ve beraberliğe güç veren bu renkli festivalde emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Biz birçok zorlukla mücadele ede ede hayat içinde yoğuruluyoruz"

Festivallerin birlik ve beraberlik bakımından önemli olduğunu belirten Başkan Bozkurt, "Burada olmak çok güzel. Bu festivallerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hiç olmazsa burada bir araya geliyoruz. Birbirimizi görüyoruz, helalleşiyoruz, sohbet ediyoruz, dertleşiyoruz, sıla özlemini gideriyoruz ve burada güzellikleri paylaşıyoruz. Değerli hemşehrilerim biz birçok zorlukla mücadele ede ede hayat içinde yoğruluyoruz. Bu bölgede yaşamak fiziki koşulları itibari ile çok zor ama aynı zamanda bu zorluklar bize birçok yeteneği beraberinde getiriyor. Bu zorluklar bize adalet duygusunu, insanı sevmeyi, paylaşmayı, hakkı, hukuku yaşayarak öğretiyor ve bunu istesek de istemesek de yaşam içinde uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu bölgeye biz siyasetçilerin daha çok özen göstermesi lazım

Memlekeinin zenginliklerine dikkat çeken Bozkurt, "Göle özel bir bölgedir, özel bir coğrafyadır, insanları da özeldir. Kadınları kardelen gibi zorlukların altında büyüyerek yetişir, erkekleri dağlar gibi bütün zorlukların karşısında mücadele ile devam eder yaşama. Bu bölgeye biz siyasetçilerin daha çok özen göstermesi lazım. Bundan sonraki süreçlerde inşallah birlik ve beraberlik içinde hepimizin birbirini kabul ettiği, birbirine değer verdiği, birbirini önemsediği bir şekilde yürümeye devam edeceğiz. Ben de bu bölgenin yetiştirdiği bir evlat olarak elimden geldiğince bu bölgeden elimi çekmeyeceğim. Hayvancılığı ve tarımı elimizden geldiğince, oradaki olanakların elverdiği ölçüde güçlendireceğiz ve birlikte yaşama güçlü bir şekilde tutunacağız" diye konuştu.