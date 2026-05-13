6'ncı Esenler Öykü Günleri başlıyor

Esenler Belediyesi, 15-17 Mayıs tarihleri arasında bu yıl altıncı kez Esenler Öykü Günleri'ne ev sahipliği yapacak. 6'ncı Esenler Öykü Günleri, memleket kültürünü, aidiyet duygusunu ve insan hikayelerini edebiyat aracılığıyla ele almak amacıyla 'Memleket Öyküleri' temasıyla düzenlenecek. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek programın onur konuğu ise modern öykücülüğün önemli isimlerinden Necip Tosun olacak.

7 OTURUMDA DÜZENLENECEK

3 gün boyunca devam edecek programda 'Türk Öyküsünde Memleket Tasviri', 'Uyarlama Filmler Üzerinden Memleketi Okumak', 'Memleket Hikayeleri', 'Hikayesiz Öyküler', 'Anlatının Dönüşümü', 'Necip Tosun Hikayeciliği' ve 'Necip Tosun Kuramcılığı' olmak üzere yedi oturum düzenlenecek. 6'ncı Esenler Öykü Günleri'ne yazarlar Selma Maşlak, Veysel Altuntaş, Selma Aksoy Türköz, Hatice Bildirici, Yusuf Ziya Gökçek, Murat Saraçoğlu, Erkan Şimşek, Mukadder Gemici, Ebru Burcu Yılmaz, Ahmet Melih Karauğuz, Sebahat Meraki, Bülent Ayyıldız, Güray Süngü, Aykut Ertuğrul ve Mustafa Aplay ise konuşmacı olarak katılacak.

MEMLEKET TÜRKÜLERİ SESLENDİRİLECEK

6'ncı Esenler Öykü Günleri kapsamında 'Anayurt Oteli' filminin gösterimi yapılacak. Türk edebiyatından sinemaya uyarlanmış en önemli eserlerden biri olarak kabul edilen film, küçük bir Anadolu kasabasında otel işleten içine kapanık ve yalnız Zebercet'in hayatını konu alıyor. Programın kapanışında ise Aykut Kuşkaya, 'Memleket Türküleri' konseriyle dinleyicilere müzik şöleni sunacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı