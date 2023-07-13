Erzurumlu Tespih Ustası Oltu Taşından Togg Maketi Yaptı

Erzurumlu tespih ustası Süleyman Yavuz, yerin metrelerce altından çıkarılan Oltu taşından, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un maketini yaptı.

Togg'un renklerinden "Oltu siyahı"na adını veren taş, madenden çıkarıldıktan sonra işlenip tespih, yüzük, kolye ve anahtarlık gibi aksesuarlara dönüştürülüyor.

Oltu ilçesinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası 49 yaşındaki Süleyman Yavuz da 1 ay süren çalışmasıyla Oltu taşından, 450 gram ağırlığında maket otomobil yaptı.

Maket Togg, Yavuz'un Oltu Taşı El Sanatları İş Merkezi'ndeki iş yerinde sergileniyor.

Daha önce kardeşleriyle Oltu taşından maket cami ve saz yapan Yavuz, Togg maketine 50 bin lira fiyat biçiyor.

Oltu taşı ustası Yavuz, AA muhabirine, amacının yöreye özgü olan yarı değerli taşı hem ülkeye ve dünyaya tanıtmak hem de alanını genişletmek olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ürettiği yerli aracının yedi renginden birinin de Oltu siyahı olmasından ilçe halkı olarak mutluluk duyduklarını bildiren Yavuz, "Yerli aracımızda ilçemizin adının geçtiğini görünce bir maketini yapmak istedim. Hem ilçemizi temsil etsin hem de yöremizin ünlü taşını temsil etsin." diye konuştu.

Togg'un daha küçük maketlerini de yapacak

Oltu taşının alanını geliştirmek ve daha farklı alanlara taşımak için çeşitli tasarımların yapıldığını dile getiren Yavuz, Togg'un daha küçük maketlerini de yapacaklarını, maketleri insanların rahatlıkla alabileceğini belirtti.

Yavuz, şöyle devam etti:

"Aracımız çok güzel oldu, insanlar merak edip Togg'u görmek için ziyaretimize geliyor. Bu da bizim çok hoşumuza gidiyor. Buna verilen bir emek var. Bu sebeple fiyatı 50 bin lira olarak belirledik. Bunun en önemli özelliği de Oltu taşından yapılan ilk maket Togg olması. İlerleyen zamanlarda Sultanahmet, Ayasofya ve Selimiye camilerinin Oltu taşından maketlerini yapmayı planlıyorum. "