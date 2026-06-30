İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu toplandı

Vali Aydın Baruş başkanlığında İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Kamu kurumları, üniversiteler, kalkınma kuruluşları, turizm sektörü temsilcileri ve paydaş kurumların katılımıyla düzenlenen toplantıda; Erzurum'un turizm potansiyelinin daha etkin tanıtılması, ziyaretçi sayısının artırılması ve şehrimizin marka değerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda; konaklama tesislerine ilişkin veriler, dijital tanıtım faaliyetleri, Kültür Yolu Festivali programları, altyapı yatırımları ile kültür ve inanç turizmine yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı. Ayrıca Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin mevcut durumu ve geleceğine ilişkin sunum gerçekleştirildi.

Erzurum'un yaz turizmi potansiyelini artıracak organizasyonlar, kültür turlarına yönelik talepler, gastronomi turizmi ve sağlık turizmi alanlarında hayata geçirilebilecek yeni projeler hakkında görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, şehrimizin turizmde sahip olduğu güçlü değerlerin daha geniş kitlelere ulaştırılması için izlenecek yol haritası istişare edildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı