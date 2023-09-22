Erzurum'un Tekman ilçesinde Cahit Özaslan Kültür Merkezi açıldı

Erzurum'un Tekman ilçesinde yapılan Cahit Özaslan Kültür Merkezi, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in katılımıyla hizmete açıldı. Kültür merkezi, toplantı, düğün, nişan gibi etkinliklerin yapılabileceği bir salonu ve idare odasıyla hizmet verecek.

Erzurum'un Tekman ilçesinde yapımı tamamlanan Cahit Özaslan Kültür Merkezi Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in katılımıyla açıldı.

Eyüpsultan Belediyesi, geçmiş dönem Eyüpsultan Belediye Meclis üyeliği yapmış ve Eyüpsultan Erzurumlular Derneği Başkanı merhum Cahit Özaslan'ın ismini taşıyan kültür merkezini hizmete açtı. Tekman ilçesinde yapımı tamamlanan Cahit Özaslan Kültür Merkezi'nin açılışına Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'le birlikte Eyüpsultan Belediyesi Başkan Yardımcısı Bayram Ali Özaslan, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Tekman Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat, Tekman Belediye Başkanı Mustafa Ergin, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Köken, açılışta yaptığı konuşmasında İstanbul'da hemşehri dernekleriyle işbirliği halinde çok özel çalışmalar yaptıklarını, Eyüp Erzurumlular Derneği'nin de bu derneklerden birisi olduğunu belirterek, "4,5 yılda Eyüpsultan'da 90 eser hayata geçirdik. Bunun dışında bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın memleketlerine de bir şeyler yapmakla ilgili çalışmalarımız vardı. Bizim nüfusumuzun bir bölümü Bosna'da, Üsküp'te, bir bölümü Sivas'ta, Kars'ta ve Erzurum'da. Eyüpsultan'da hayata geçirdiğimiz 90 projenin dışında Bosna'dan Kars'a kadar 47 tane tesis yapmışız. Cahit Özaslan, gerçekten de Erzurum'u çok seven, Erzurum için çalışıp çabalayan biriydi. Vefatından hemen iki hafta sonra biz de ismini Eyüpsultan ilçemizdeki bir parka verdik. Kültür merkezimiz ilçeye hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Kültür Merkezi 600 metrekarelik alan üzerine tek katlı olarak inşa edildi. Kültür merkezinin toplantı, düğün, nişan, kına gecesi gibi etkinliklerin de yapılabileceği 240 kişilik salonu, idare odası ve servis mutfağı bulunuyor. - ERZURUM