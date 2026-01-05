Erzurum'un Mutfak Kültürünü Tanıtacak Uluslararası Gastronomi Derneği Kuruldu

Anadolu tarihinin kavşak noktalarından Erzurum'da, şehrin tanıtımına ve mutfak kültürünün korunmasına katkı sağlamak amacıyla yeni bir sivil toplum kuruluşu hayata geçti. Azamet Üst başkanlığında kurulan Uluslararası Erzurum Gastronomi, Kültür ve Turizm Derneği, şehrin sadece bilinen lezzetleriyle değil, tüm gastronomi değerleriyle dünya vitrinine çıkmasını hedefliyor.

Şehir Kültürü Gelecek Nesillere Aktarılacak

Dernek Başkanı Azamet Üst, kuruluş sürecine dair yaptığı açıklamada, derneğin içerik ve tüzük yoğunluğu açısından şehirde bir ilk olduğunu belirtti. Bu oluşumun temel motivasyonunun Erzurum'un 2025 Turizm Başkenti çalışmaları olduğunu ifade eden Üst, yerel dinamiklerin attığı adımları gönüllü bir çabayla destekleyeceklerini vurguladı.

Kurumsal İş Birliği ve Vizyon

Derneğin fikir aşamasında Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Ticaret Borsası'nın gastronomi alanındaki hamlelerinin etkili olduğunu belirten Azamet Üst, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kurumlarımız şehrin gastronomi kültürünün geleceğine yön vererek yarınlara ışık tutacak adımlar attı. Biz de bu koridorda görev alarak, kadim şehrimizin tanıtılmasında ve gastronomi kültürünün yaşatılmasında gönüllü olarak yer almak istedik."