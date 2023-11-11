Erzurum Şehir Tiyatrosu'ndan çocuklara çevre bilinci oyunu

Erzurum Şehir Tiyatrosu, çocuklara çevre bilincini aşılamak ve geri dönüşüm farkındalığı oluşturmak için hazırladığı 'Berrak ve Kurak' oyununu prömiyer yaptı. Oyun, çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.

Erzurum Şehir Tiyatrosu, çocuklara çevre bilincini aşılamak ve geri dönüşümün farkındalığını oluşturmak için hazırladığı "Berrak ve Kurak" oyununun, ilk gösterisini yaptı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, yeni bir oyunla sahnelere devam ediyor. Çevre ile ilgili zararlı olan şeylerden uzak durulması öğütleyen ve geri dönüşümün öneminin öğretildiği "Berrak ve Kurak" çocuk oyunun ilk gösterisi yapıldı. İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezinde sahnelenen oyuna, çocukların ilgisi yoğun oldu. Yusuf Ahmet Yeşilyurt tarafından kaleme alınan 'Berrak ile Kurak' adlı çocuk oyunun yönetmenlik koltuğunda Gonca Çılgı oturuyor. Şerif Avcı, Ali Aras, Sena Girgin, Ömer Faruk Öner ve Gülsün Güler'in oyuncu kadrosunu oluşturduğu oyunun dramaturgluğunu ise Ziya Kibar üstlendi. Yusuf Kürşat Ekinci'nin dekor ve kostüm tasarımını yaptığı oyunun Genel Sanat Yönetmenliğini ise Emrah Çılgı gerçekleştiriyor. Berrak ve Kurak, her cuma 11: 00'de çocuklar için sahnelenecek. - ERZURUM