Erzurum'da Kültür Yolu Festivali'nde Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Erzurum'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında polis ekipleri, güvenlik önlemlerini artırdı.

İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde 15-23 Ağustos'ta gerçekleştirilen Kültür Yolu Festivali kapsamında güvenlik önlemleri artırıldı.

Ekipler, kent genelinde olası olaylara karşı etkinliklerin düzenlendiği noktalarda çeşitli güvenlik önlemleri alıyor.

Özellikle akşam saatlerinde etkinlik ve miting alanında gerçekleşen konserlerde can ve mal güvenliğinin sağlanması için yüzlerce polis görev alıyor.

Trafik Şubesi ekipleri de araç yoğunluğunun yaşandığı yollarda çalışma yapıyor.

Ekipler, trafiğin tıkanmaması ve sorunsuz ilerlemesi için araç yoğunluğu yaşanan bölgelerde tüm unsurlarıyla görev alıyor.

Festival, 23 Ağustos'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA