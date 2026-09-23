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Erzurum'daki tarihi Tepsi Minare 23 Eylül-2 Ekim 2026'da ziyaretçi kabul etmeyecek.

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Erzurum'daki tarihi Tepsi Minare 23 Eylül-2 Ekim 2026'da ziyaretçi kabul etmeyecek.
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Erzurum Kalesi'ndeki tarihi Tepsi Minare, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 23 Eylül-2 Ekim 2026 tarihleri arasında ziyaretçi kabul etmeyecek. Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, çalışmalar bitince kulenin yeniden ziyarete açılacağını bildirdi.

Erzurum Kalesi içerisinde yer alan kentin simge yapılarından tarihi Tepsi Minare (Saat Kulesi), bakım, onarım ve tadilat çalışmaları nedeniyle geçici bir süreyle ziyarete kapatılacak.

Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan kamuoyu duyurusuna göre, tarihi yapının korunması, mevcut durumunun iyileştirilmesi ve ziyaretçilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla kapsamlı bir çalışma başlatılıyor.

Bu doğrultuda, Tepsi Minare 23 Eylül 2026 ile 2 Ekim 2026 tarihleri arasında ziyaretçi kabul etmeyecek. Yetkililer, gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından tarihi kulenin yeniden vatandaşların ve turistlerin ziyaretine açılacağını bildirdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Tarihi yapının korunması, mevcut durumunun iyileştirilmesi ve ziyaretçilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilecek çalışmalar süresince Tepsi Minare ziyaretçi kabul etmeyecektir. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Tepsi Minare yeniden ziyarete açılacaktır. Kamuoyuna ve ziyaretçilerimize önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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