Haberler

Erzurum'daki "ecdat yadigarı" Aziziye Tabyaları karla kaplandı

Erzurum'daki 'ecdat yadigarı' Aziziye Tabyaları karla kaplandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kış mevsiminin etkili geçtiği Erzurum'da, tarihte 93 Harbi'nin tanığı Aziziye Tabyaları kar yağışıyla kaplandı. Tarihi yapılar ve çevresi, karla kaplanarak güzel görüntüler oluşturdu.

Kış mevsiminin çetin geçtiği illerden Erzurum'da etkili olan kar yağışı, dönemin Osmanlı padişahları tarafından, halkı ve şehri düşmandan korumak amacıyla yapılan, "93 Harbi'nin tanığı" Aziziye Tabyaları'nda güzel görüntüler oluşturdu.

Tarihte "93 Harbi" olarak adlandırılan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın en çetin muharebelerinin yaşandığı ve düşmek üzereyken ellerindeki balta ve nacaklarla savaş meydanına koşan halkın desteğiyle düşmanın yenildiği Topdağı'ndaki Aziziye Tabyaları, kar yağışıyla beyaza büründü.

Kent merkezine 4 kilometre uzaklıktaki ve içerisinde kahraman Türk kadını Nene Hatun'un kabrinin de bulunduğu tabyalar ve çevresi, kar nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.

Karla kaplı tarihi yapı dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Talha Koca - Kültür Sanat
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pedofili dosyasında olay kare: Balıkçıyım, ağı nereye atacağımı o söylüyor

Lağım patladı: Ben balıkçıyım, ağı nereye atacağımı o söylüyor
Yıllar sonra ortaya çıktı! Sahte cesetle gazetecileri kandırmışlar

Yıllar sonra ortaya çıktı! Sahte cesetle gazetecileri kandırmışlar
Yok böyle kavga! TikTok fenomenleri Dubai'yi birbirine kattı

TikTok fenomenleri tatile gittikleri Dubai'yi birbirine kattı
CHP'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı'na atanmasına ilk yorum

Akın Gürlek Adalet Bakanı olarak atandı, CHP'den ilk yorum geldi
Pedofili dosyasında olay kare: Balıkçıyım, ağı nereye atacağımı o söylüyor

Lağım patladı: Ben balıkçıyım, ağı nereye atacağımı o söylüyor
Beşiktaş krizi ayrılık getirdi

Süper Lig devi yüzünden işinden oldu
Kayıp ihbarı cinayeti ortaya çıkardı! Öldürüp ormana atmış

Kayıp ihbarı cinayeti ortaya çıkardı! Öldürüp ormana atmış