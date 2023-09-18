Erzurum'da Uluslararası Tarihi İspir Panayırı Devam Ediyor

Erzurum'da düzenlenen Uluslararası Tarihi İspir Panayırı çeşitli etkinliklerle devam ediyor. İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, panayırın 7 asırlık bir serüven olduğunu ve kesintisiz sürdüğünü belirtti. Mehteran gösterileri, konserler ve kültürel yarışmaların yer aldığı etkinliklere birçok kişi katıldı.

Erzurum'da "Uluslararası Tarihi İspir Panayırı", çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, İspir ilçesindeki panayırın 7 asırlık bir serüven olduğunu ve kesintisiz sürdüğünü söyledi.

Yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi veren Coşkun, hizmetleri vatandaşlara ulaştırmadaki katkılarından dolayı ilgililere teşekkür ederek, "Toyumuz, panayırımız hayırlı olsun inşallah. Rabb'im devletimize, milletimize zeval vermesin." dedi.

Mehteran gösterilerinin gerçekleştirildiği etkinlikte sanatçılar ve halk ozanları konser verdi.

Etkinliklere Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, İspir Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kültürel yarışmalar ve söyleşilerle devam edecek panayır, 24 Eylül'de sona erecek.