Erzurum'da Türk Mutfağı Haftası Kutlandı

Erzurum'da Türk Mutfağı Haftası Kutlandı
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Erzurum'da Türk Mutfağı Haftası Kutlandı
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Erzurum'da Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla Yakutiye Kent Meydanı'nda halka coğrafi işaretli Erzurum Bulgur Çorbası ve Kaz Lokması ikram edildi. Etkinlikte, Erzurum mutfağının, kültürel mirası ve sürdürülebilir gastronomi anlayışını tanıtma amaçlandı.

Vatandaşa Erzurum Bulgur Çorbası ve Kaz Lokması ikramı

ERZURUM - Erzurum'da, Türk Mutfağı Haftası vesilesiyle Yakutiye Kent Meydanı'nda halka coğrafi işaretli Erzurum Bulgur Çorbası ve Erzurum Kaz Lokması ikram edildi.

Etkinlik kapsamında Yakutiye Kent Meydanı'nda kurulan kazanlarda ve stantlarda Erzurum coğrafi işaretli iki yiyeceği vatandaşlara sunuldu. Genç kuşaklara mutfak mirasını aktarmaya devam edeceklerini ve 2025 boyunca EİT Turizm Başkenti olarak da Erzurum mutfağını uluslararası düzeyde tanıtmayı sürdüreceklerini ifade eden Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, "Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde ve Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleriyle yürütülen bu özel hafta, sadece lezzetlerimizi değil, kültürel mirasımızı ve sürdürülebilir gastronomi anlayışımızı da öne çıkarıyor. Türk mutfağı, binlerce yıllık geçmişi ve coğrafi çeşitliliğiyle eşsiz bir kültürel hazinedir. Bu hazinenin en özgün duraklarından biri de Erzurum'dur. Cağ kebabı, kadayıf dolması, ayran aşı gibi lezzetlerimizin yanı sıra, Erzurum mutfağı paylaşım ve misafirperverlik kültürüyle de öne çıkar. Bu hafta boyunca Erzurum'un tatlarını tanıtacağımız etkinlikler ve atölyeler gerçekleştireceğiz. Unutmayalım, mutfak sadece yemek değil, bir kültürdür. Bu kültürü yaşatmak ve tanıtmak hepimizin sorumluluğudur. Türk Mutfağı Haftası'nın hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Palandöken İnovasyon Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Işılay Çakır'da gastronomi konusunda Anadolu'nun zengin bir mutfağına sahip olan Erzurum'da Türk Mutfağı Haftası vesilesiyle vatandaşla buluşmaktan mutlu olduklarını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ERTUĞRUL POLAT - Kültür Sanat
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