Erzurum'da "Türk-Ermeni İlişkileri Merkezi" açıldı

Tarihçi Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu :

"Hayallerime kavuştum"

ERZURUM - Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle oluşturulan "Türk-Ermeni İlişkileri Merkezi" ve "Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu Kütüphanesi" hizmete açıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin Kültür Yolu Projesi ile Erzurum Kalesi çevre düzenlemesi çerçevesinde restore ettiği eski konak artık araştırmacılara tarihi gerçekleri inceleme fırsatı verecek bir mekana dönüştürüldü. Uzun yıllar Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünde çalışan, 34 yıl boyunca Ermeni çetelerinin Doğu ve Kuzeydoğu Anadolu ile Kafkas bölgesinde işledikleri cinayetleri araştıran, anlatan, kitaplaştıran ve daha sonra emekli olan Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu'nun gayretleri sonucu oluşturulan "Türk-Ermeni İlişkileri Merkezi" ve kendi adını taşıyan kütüphanenin açılışı yapıldı. Lise yıllarından beri biriktirdiği 10 bine yakın kitabın yanı sıra kaleme aldığı eserleri de bağışladığı kütüphanede gönüllü olarak görev yapan Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu, böylece çok istediği hayaline de kavuşmuş oldu. "Türk-Ermeni İlişkileri Merkezi" ve "Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu Kütüphanesi" açılışında Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Ak Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen birer konuşma yaptı.

Kürkçüoğlu: Bu gün hayalime kavuştum

Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu açılışta kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, "Kitabın hayatımızda önemli bir yeri vardır. İmkan olsa özellikle gençlik dönemlerimizde çok fazla okuyabilseydik. Bu gün bir hayalim gerçek oldu. Araştırma merkezi ve kütüphanenin Erzurum'a, ülkemize ve dünyaya hayırlı hizmetlere vesile olmasını umut ediyorum. Kütüphanede kendi yazdığım 12 kitabım da var. Kütüphane ve araştırma merkezimizde her alanda kitap bulunuyor. Özellikle tarihi kitaplar. Arşiv belgeler var. Ruslarla Ermenilerin ilişkileri, Fransa, Amerika ilişkilerini anlatan kitaplar var. Burası bilim dünyasına açık. Herkes faydalanabilir. Ermeni sorunu ülkemizin milli bir sorunudur Bu sorunu belgesiyle, kaynağıyla anlatmamız lazım. Bu nedenle "Türk-Ermeni İlişkileri Merkezi'ne herkesin sahip çıkması gerekiyor "

Sekmen; Buraya gelsinler, gerçekleri görsünler

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen açılışta yaptığı konuşmada, Amerika ve Fransa'da olmak üzere yalan ve iftiralarla dünya kamuoyunu yanıltan Ermeni diasporasına ve tüm dünyaya seslenerek "Ermeni çeteleri, Doğu'da, Erzurum'da, Cinis'te, Tazegül'de, Alaca ve Ilıca'da, Tepeköy'de, Dutçu'da, Yanıkdere'de, Karskapı'da, Osman Ağa ve Mürsel Paşa konaklarında, Firdevsoğlu Kışlası'nda, Yeşilyayla'da, Hasankale'de, Tımar'da, Köprüköy'de ve Horasan'da 'Müslüman-Türk Soykırımı' gerçekleştirmişlerdir Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezimizde ve ülkemizdeki tüm tarihi kurumlarda Türk arşivleri olmak üzere birçok yabancı arşivlerde de katliamların belgeleri bulunmaktadır. Ermeni meselesine ömrünü adayan Kıymetli Bilim İnsanı Erol Kürkçüoğlu Hocamızın engin tecrübelerinden yararlanarak Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezimiz ile Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu Kütüphanesi'ni bilim dünyasının hizmetine sunduk. Ermenilerin Erzurum ve bölgede yaptıkları Müslüman-Türk Soykırımı'nın tüm kanıtlarını, tarihi vesikaları, makale ve kitapları, 9 bin 500 eseri ve Hocamızın 20 yıllık birikimini merkezimizin çatısı altında topladık." dedi.

Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu kimdir?

1955 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Erzurum'da tamamdı, 1973 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünde yükseköğrenimine başladı. 1980 yılında Erzurum Atatürk Lisesi'nde tarih öğretmenliğine atanan Erol Kürkçüoğlu, 1988'de Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünde Araştırma Görevlisi oldu. Yüksek lisans ve Doktora çalışmasını aynı enstitüde tamamladı. Doktora çalışması için 1991-1992 yıllarında Azerbaycan Devlet arşivlerinde çalışarak "1918-1920 Türkiye-Azerbaycan İlişkileri" konulu tezini hazırladı. Ekim 1994'de Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi Anabilim dalına öğretim üyesi olarak atandı. 1995'ten bu güne kadar Fen-Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı, 2000 yılından itibaren de Atatürk Üniversitesi Türk-Ermeni İlişkilerini Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini yürüttü. Ermenilerin Doğu'da uyguladıkları mezalimleri araştıran Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu, emekli olduktan sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle bir kütüphane ve Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi kurdu. Farsça ve Rusça bilmektedir.