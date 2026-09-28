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Erzurum'da turizm hedefleri Vali Baruş başkanlığındaki kurulda değerlendirildi

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Erzurum'da turizm hedefleri Vali Baruş başkanlığındaki kurulda değerlendirildi
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Erzurum İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu'nun 2026 yılı 3. toplantısı, Vali Aydın Baruş başkanlığında yapıldı. Toplantıda kentin turizm potansiyeli, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin önemi ve tanıtım-pazarlama çalışmaları değerlendirildi, marka değerini artıracak adımlar hedeflendi.

Erzurum'da İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu'nun 2026 yılı 3. toplantısı, Vali Aydın Baruş başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Erzurum'un turizm potansiyelinin geliştirilmesi, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin önemi, turizm altyapısının güçlendirilmesi, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesi ve kentin turizm alanındaki hedeflerine yönelik gerçekleştirilecek çalışmalar değerlendirildi. Erzurum'un turizmdeki mevcut potansiyelinin daha etkin şekilde değerlendirilmesine yönelik görüş ve öneriler ele alındı.

Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda, Erzurum'un turizm altyapısının güçlendirilmesi, tanıtım ve pazarlama çalışmalarının geliştirilmesi ve kentin turizmdeki marka değerinin daha da artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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