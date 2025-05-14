Erzurum'da lise öğrencilerinin "Aile Temalı" ödüllü resimleri sergilendi

Erzurum'da liseli öğrencilerinin "Aile Temalı" ödüllü resimleri, açılan sergide vatandaşların beğenisine sunuldu.

???????Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" olarak ilan etmesi kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle liseler arasında düzenlenen "Aile Temalı Resim Yarışması"nın ödüllü eserleri, kentteki bir alışveriş merkezinde sergilendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ile İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'ın açılışına katıldığı sergide, gençlerin aile kavramını kendi bakış açıları ve sanatsal yeteneğiyle yansıttığı çalışmalar ilgi gördü.

"Aileleriyle kar oynayan çocuklar", "Anne ve babasıyla evde kitap okuyan çocuklar", "Bir ağacın dalında birlikte duran güvercinler" gibi tablolara işlenen resimler, ziyaretçi ve sanatseverler tarafından beğeniyle incelendi.

Serginin açılışında konuşan Aykut, ailenin, bireyin ilk gelişim alanı ve hayatın en güçlü bağlarının kurulduğu yer olduğunu belirterek, "Gençlerimizin aileyi bir sevgi, güven ve dayanışma ortamı olarak yansıtmaları çok kıymetli. Resimlerle anlatılan her bir hikaye, aslında toplumun temelini oluşturan değerlere işaret ediyor. Bu çalışmalar, geleceğe umutla bakmamız için bizlere ilham veriyor." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yıldız da sanatın, öğrencilerin duygularını ve düşüncelerini özgürce ifade edebileceği güçlü bir alan olduğuna işaret ederek, "Aile gibi temel bir konunun genç kalemlerden ve fırçalardan yansıması, eğitimimizin ne denli güçlü bir değer aktarımı sağladığının göstergesidir. Katılım gösteren tüm öğrencilerimizi ve onlara rehberlik eden öğretmenlerimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Etkinlikte, keman dinletisinin ardından protokol tarafından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.