Erzurum'da lise öğrencileri Antov Çehov'un 'Vanya Dayı' oyununu tiyatroda sahneledi

Erzurum'da, Aziziye Adnan Menderes Anadolu Lisesi tiyatro kulübü öğrencileri, Antov Çehov'un "Vanya Dayı" isimli oyununu perdeye uyarlayarak gösterime sundu.

İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda, tiyatro kulübü lise öğrencileri yeteneklerini sergiledi.

Usta Eğitici İsmail Demir önderliğinde hazırlanan Antov Çehov'un "Vanya Dayı" oyunu, tiyatroya uyarlanan gösterimiyle izleyiciler tarafından beğeniyle izlendi.

Okulun müdürü Ayhan Yanık, AA muhabirine, çocukların akademik başarılarının yanında sosyal başarılarının da kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği çerçevesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile okulda tiyatro kulübü oluşturarak öğrencilerin yeteneklerine göre oyunu hazırladıklarını ifade eden Yanık, şunları kaydetti:

"Öğrenciler Anton Çehov'un 'Vanya Dayı' isimli oyununu sahneye uyarladılar. Bu manada tiyatro kulübündeki arkadaşlarımız yaklaşık altı ay gibi kısa bir zaman dilimi içerisinde çalışmalarını tamamladı. Biz okul olarak başarının sadece akademik başarıyla sınırlı olmadığını, bunun dışında öğrencilerimizin ilgilerinin, yeteneklerinin de olduğunu düşünüyoruz. Daha doğrusu modern eğitim ya da çağdaş eğitim anlayışının temel felsefesi olan çoklu zeka kuramı çerçevesinde çocukların sosyal ve sportif başarılarını da esas aldık. Akademik başarımızı arttırmanın yanı sıra çocuklarımızın bu kabiliyetlerini tespit edip, yükseköğretime yöneltmek istiyoruz."

Yanık, okullarından Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünde okuyan öğrencilerin de bulunduğunu, bunların okulun vizyonunu değiştirdiğini, tabandan gelen öğrencilere de farklı bir algı oluşturduğunu belirtti.