Lisesi öğrencileriyle 'Fotoğraflarla şehrin dilini anlamak' üzerine söyleyişi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Dilimizin Zenginlikleri" projesi kapsamında, Erzurum'da Gazeteci Nihat Kılıçoğulları tarafından lise öğrencilerine "Fotoğraflarla Şehrin Dilini Anlamak" konulu bir söyleşi düzenlendi.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Erzurum Şubesi ile Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlik, Hamidiye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapıldı. Konferansa konuşmacı olarak katılan TDED Erzurum Şube Yönetim Kurulu Üyesi ve İHA Haber Müdürü Nihat Kılıçoğulları, öğrencilere fotoğraflar üzerinden şehrin kültürel ve dilsel hafızasını anlattı.

Gençlerin ana dili bilinciyle yetişmesinin önemine değinen Kılıçoğulları, "Evlatlarımıza dilimizi güzel öğretmek boynumuzun borcu. Hem böylece boyları büyürken, kalpleri ve bakış açıları da büyür. Türkçemize sahip çıkalım. Umudumuz Türkçe olsun" ifadelerini kullandı.

Program, öğrencilerin yoğun katılımı ve soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı