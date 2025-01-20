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Erzurum'da Çocuklar 'Mutluluklar Ülkesi' Müzikal Tiyatrosu ile Eğlendi

Erzurum'da Çocuklar 'Mutluluklar Ülkesi' Müzikal Tiyatrosu ile Eğlendi
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Erzurum'da sömestir tatiline giren çocuklar, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde sahnelenen 'Mutluluklar Ülkesi' adlı müzikal tiyatro oyunu ile keyifli anlar yaşadı. Oyuncularla fotoğraf çektiren çocuklar, tatilin tadını çıkardı.

Erzurum'da sömestir tatiline giren çocuklar, "Mutluluklar Ülkesi" adlı müzikal tiyatro oyunuyla eğlenceli vakit geçirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro Akademisince, sömestr tatilindeki öğrenciler için Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde tiyatro programı hazırlandı.

Aileleriyle programa katılan çocuklar, burada sahnelenen ve yönetmenliğini Ferhat Raşit Kına'nın yaptığı "Mutluluklar Ülkesi" adlı müzikal tiyatro oyunu ile eğlenceli anlar yaşayıp tatilin keyfini çıkardı.

Oyun sonunda öğrenciler, tiyatro oyuncuları Hatice Topaloğlu, Miraç Güler, Ali Torgan, Ümmügülsüm İlkay Aslan, Hüsna Barlık, Merve Küçük, Sude Çetin, Nurhelin Körük ve Davut Tekin'le fotoğraf çektirdi.

Oyunun yazarı da olan Kına, bir seanslığına sahneledikleri tiyatro gösterisine yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Oyunumuza büyük ilgi gösteren çocuklarımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum. Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro Akademisi olarak çocuklarımıza eğlenceli bir karne hediyesi sunduğumuz için mutluyuz." dedi.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Kültür Sanat
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