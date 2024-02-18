Erzurum'da Anneler ve Çocukları Kızak Şenliği

Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde anneler, çocuklarıyla kızakla kayıp keyifli anlar yaşadı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Palandöken Belediyesi ve AK Parti Erzurum İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Palandöken Kayak Merkezi Geleneksel Kızak Pisti'nde düzenlenen "Nenehatunlar Palandöken'de, Anne Çocuk Kızak Şenliği"ne çok sayıda anne çocuklarıyla katıldı.

Burada çocuklar yüz boyama etkinliğine katıldı, palyaço eşliğinde şarkılar söyledi.

Anneler ve çocukları, sucuk ekmek ikramının ardından kızaklarla kayıp doyasıya eğlendi.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, burada yaptığı konuşmada, kızak pisti ve mesire bölgesinin önceden otellerin hafriyat ve çöplerinin döküldüğü bir alan olduğunu, belediye olarak 2 yıl önce burayı tesis haline getirdiklerini söyledi.

Söz konusu bölgeyi güzel bir mesire alanı haline dönüştürdüklerini anlatan Sunar, "Büyükşehir Belediyesi ve milletvekilleri öncülüğünde güzel şeyler yapıyoruz. Bu dönem bu işleri artırarak devam ettireceğiz. Palandöken Vadi de bitmiş durumda, inşallah yazın sizleri oraya bekliyoruz. Yaz, kış açık bu tesislerden istifade etmenizi bekliyoruz." dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü de tesislerin kurulduğu alanın önceden çöplük olduğunu hatırlatarak, "Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken Kayak Merkezi'ni dünyaya tanıttı. Palandöken Belediye Başkanı Sunar da bu atıl yeri siz hanımefendiler hafta sonlarını rahat şekilde geçiresiniz diye sosyal tesise dönüştürdü." ifadelerini kullandı.

AK Parti Erzurum Kadın Kolları Başkanı Beyza Saltuklu Özdemir ise şimdiye kadar Palandöken Kayak Merkezi'ne hiç çıkmamış, kızak kaymamış ve gondola binmemiş vatandaşları şenliğe getirdiklerini ifade etti.